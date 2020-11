„Rozhodli jsme se vyhlásit válku státem podporované zlodějině, která ničí panelová sídliště napříč regiony,“ říká starosta Rotavy Michal Červenka. Na mysli má praktiky takzvaných obchodníků s chudobou, kteří ve městech skupují byty a pak v nich za přemrštěné nájemné nechávají bydlet sociálně slabé rodiny.

Rotavě se podařilo koupit zpět přes 60 bytů, ve kterých provozovali byznys majitelé z Ruska, Moldavska či Izraele a k městu neměli žádný vztah. Některé byty byly z dědického, popřípadě exekučního řízení.

Zbývá jich zhruba desítka, kde bydlí sociálně nepřizpůsobiví lidé, kteří obtěžují své okolí. Na rotavskou radnici si na ně chodí stěžovat řada slušných občanů. Jsou například pravidelně vytápěni vodou od sousedů nebo nuceni snášet neustálé rušení nočního klidu.

Rotava má zhruba 300 městských bytů z celkových 950. Za poslední dva roky stoupla podle starosty cena tamních bytů o 100 procent. Už je nelze koupit za padesát, šedesát tisíc jako kdysi. „Pokud obchodníci sehnali byt do 100 tisíc, za rok se jim to vrátilo. Dnes jsou byty dražší. Vím o případu, kdy se zde prodal byt i za 420 tisíc,“ říká Červenka.

Cena, za jakou kupuje město, se odvíjí od více věcí. Záleží, zda byt kupuje od lidí, v exekuci nebo třeba v balíku několika bytů. Záleží i na odvaze zastupitelů zvednout ruku pro vyšší cenu, ale pro obecní zájem. Vedení Rotavy také oslovuje nájemníky, kteří chtějí prodat byt, aby se nejdříve obrátili s cenovou nabídkou na město. To ji zváží a rozhodne se co dál. Rotava je malé město, kde se lidé navzájem znají.

"Pokud chce někdo například z městského bytu do vlastního a my víme o někom dalším kdo byt v osobním vlastnictví prodává, snažíme se tuto informaci mezi nimi předat. Chvílemi to může připomínat i jakousi realitní kancelář," říká Červenka. Nájemné v městském bytě na Rotavě je 27 korun za metr čtvereční.

Lidé zlepšení situace vnímají. „Až nyní člověk začíná být opravdu rád za město, kde vyrostl, a nemá potřebu se nikam stěhovat,“ pochvaluje si obyvatelka Rotavy Štěpánka Gubčová.