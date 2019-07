Karlovarský kraj – Když se počátkem roku Jiří Vysocký z Nové Role rozhodl, že se vypraví pěšky ze Sněžky na Klínovec, možná ho mnozí měli za blázna a nevěřili mu.

Možná se za něj považoval i on sám. Nikdy podobnou štreku nešel. Chvíli to i vypadalo, že z plánů opravdu sejde. To když tragicky při autonehodě zahynul jeho kamarád, brácha, jak mu říkal Jiří Vysocký, který se s ním na treky vydával a měl jít i tentokrát. Nakonec ale navzdory bolavým nohám a chřipce stanul 2. července na Sněžce a pouť pro Michalku, která je mentálně a fyzicky postižená, mohla začít. Jiří Vysocký se totiž rozhodl, že cestou bude šířit příběh nemocné Michalky Kantorové ze Sokolova, a bude se tak snažit získávat na její účet penízky na její rehabilitace a další léčbu. „Mým cílem bylo nejen ujít těch zhruba 310 kilometrů, ale také nashromáždit na její účet 60 tisíc korun,“ říká a s nadšením v hlase i v očích vypravuje o svém čtrnáctidenním putování. „Dole byly pařáky, ale nahoře fičel vítr, pět stupňů ráno, odpoledne tak 10 až 12. Trochu jsem při balení podcenil oblečení,“ vzpomíná dnes už s úsměvem.