Jan Horník, Miroslav Balatka a Miroslav Plevný vyzývají zastupitele k ustanovení krajské koalice na půdorysu ODS, KDU-ČSL, STAN, Pirátů společně s hnutím VOK, Místní a SNK1 – Starostové našeho kraje.

„Obáváme se, že zvolení krajští zastupitelé, zejména za ODS a KDU-ČSL, si nyní svým příklonem k hnutí ANO pohrávají s důvěrou občanů v to, že má smysl chodit k volbám a že svým hlasem můžou změnit stav a směřování věcí kolem sebe,“ uvedl za všechny tři Jan Horník.

Dodal, že je pro ně nepochopitelné, že ODS a KDU-ČSL v kraji preferují spojenectví s ANO. Proti tomu se ale ohradila ODS. „Neměli jsme v úmyslu, a to ani nyní, se proti někomu vymezovat a pálit mosty. Tedy ani proti STAN nebo jejich senátorům. Na základě vlastního rozhodnutí jsme se rozhodli dát prostor sestavení většiny s vítězem voleb. To není msta a uraženost. Vše se soustřeďuje na čistě politické hledisko, přesto, že řešíme krajské uspořádání a řešení místních problémů. Z politického hlediska neexistuje žádný ideový průnik s hnutím ANO,“ uvedl Jiří Vaněček, krajský předseda ODS.

VÝZVA SENÁTORŮ KARLOVARSKÉHO KRAJE

k ustavení krajské kolaice ODS, KDU-ČSL, STAN, Pirátů společně s hnutím VOK, Místní a SNK1 - Starostové našeho kraje

Politika, aby byla důvěryhodná, přehledná a čitelná, má být podle našeho názoru založena na idejích, základních hodnotách a programu. Se znepokojením proto sledujeme současná vyjednávání o krajské koalici v našem kraji. Obáváme se, že zvolení krajští zastupitelé zejména za ODS a KDU si nyní svým příklonem k hnutí ANO pohrávají s tím nejpodstatnějším, o co v politice jde. A to je důvěra občanů v to, že má smysl chodit k volbám a že svým hlasem můžou změnit stav a směřování věcí kolem sebe.

Politická vyjednávání o vzniku nové koalice po krajských volbách se v Karlovarském kraji dostala do paradoxní patové situace. Přitom spojenectví demokratických parlamentních stran STAN, Pirátů, ODS, KDU-ČSL za podpory místních hnutí, jež uspěla v krajských volbách, dává přesvědčivou většinu v zastupitelstvu. Je nepochopitelné, že ODS a KDU-ČSL v Karlovarském kraji preferují spojenectví s hnutím ANO, když v žádném jiném regionu, kde byla možnost vytvoření programově a hodnotově souznící koalice, takovou šanci tyto strany nepropásly.

Pandemie koronaviru je mimořádně vážná situace, do které se naše země dostala i díky liknavosti, neschopnosti a nekompetentnosti naší vlády. Současná situace ohrožuje tisíce životů, hrozí kolapsem zdravotnictví a přináší obrovské ekonomické důsledky do života každého z nás. Každý kraj v naší zemi nese zodpovědnost též za krajské zdravotnictví, zřizované nemocnice a zvládnutí současné složité situace na svém území.

Jsme přesvědčeni, že Karlovarský kraj a jeho zvolení představitelé nyní musí zaměřit veškerou svou pozornost a síly na zvládnutí stávající krize. Politikaření naprosto není na místě.

Vyzýváme proto parlamentní politické strany ODS, KDU-ČSL a dále Piráty a hnutí STAN, aby sestavili společnou většinovou koalici s dalšími nepopulistickými a liberálními subjekty (VOK, Místní, SNK) a věnovali se tomu, k čemu jim voliči dali mandát - dobré správě a rozvoji Karlovarského kraje v souladu se základními hodnotami, které jejich strany reprezentují.

19. října 2020, Jan Horník, senátor obv. Karlovy Vary, Miroslav Balatka, senátor obv. Sokolov, Miroslav Plevný, senátor obv. Cheb

Stanovisko ODS k výzvě senátorů

Výzva senátorů zvolených za STAN musí být logicky v souladu s vyjednávací strategií STAN, který je součástí Trojbloku. Byl to STAN a Trojblok, který se snažil bezprostředně po volbách sestavit koalici bez ODS a KDU-ČSL, ale mediálně se podařilo navodit dojem, že jsme to byli my, kdo je odmítnul. To nebyl dobrý začátek. Neměli jsme v úmyslu a nemáme to ani nyní se proti někomu vymezovat a pálit mosty. Tedy ani proti STAN nebo jejich senátorům. Není důvod.

Na základě vlastního rozhodnutí jsme se rozhodli dát prostor dát prostor sestavení většiny s vítězem voleb. To není žádná msta a uraženost. Vše se soustřeďuje na čistě politické hledisko, přesto, že řešíme krajské uspořádání a řešení místních problémů. Z čistě politického hlediska neexistuje žádný ideový průnik s hnutím ANO a v tomto směru samozřejmě náš postup velmi rezonuje. Vztahy a chování jednotlivých aktérů jsou však pro budoucí funkčnost koalice minimálně stejně důležité. Ten kdo sestaví koalici se bude jednotlivě zodpovídat za konkrétní kroky, které v rámci této pro region těžké situaci udělal, nikoliv za to, jakou ideologii jeho strana nebo hnutí slíbila či reprezentuje.