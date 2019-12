Až deset let za mřížemi mohou skončit dva agresoři, kteří napadli a okradli osmdesátiletého seniora.

Na konci listopadu dvojice mužů v podvečerních hodinách poblíž železniční stanice v Citicích na Sokolovsku přistoupila k osmdesátiletému muži. Starší z dvojice seniora rukou udeřil do obličeje a následně ho společně povalili na zem. Odcizili mu peněženku s finanční hotovostí, osobními doklady a také mobilní telefon. Senior musel do nedaleké restaurace, odkud si přivolal policii. Ta zjistila totožnost pachatelů, které následně zadržela. Na základě rozhodnutí soudu byli oba muži vzati do vazby. Kriminalisté zahájili trestní stíhání mužů ve věku 33 a 52 let, které obvinili ze spáchání zločinu loupeže.