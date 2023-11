"První novinkou je, že od nového roku bude do bezplatné přepravy zahrnuta i jedna osoba doprovázející kočárek s dítětem do věku šesti let. Doposud jezdilo zdarma jen dítě. Na této pomoci rodinám či samoživitelkám jsme se shodli napříč společenstvím obcí, do kterých MHD zajíždí. Druhou novinkou v cenách jízdného je zvednutí ceny seniorské karty ze 400 na 500 korun. Ovšem pozor, zároveň zvedáme příspěvek města seniorům o sto korun. To znamená, že se jim zvýšená cena jízdného kompenzuje z peněz rozpočtu města. Ostatní jízdné se prozatím nemění, základní v hotovosti tak zůstává na 27 korunách, u dětí pak 13 korun. Stále se vyplatí čipové karty od dopravce, jímž je Ligneta, nebo jiné slevové karty, kdy je cena levnější u dospělého o deset korun a u dětí pak o pět korun," řekl místostarosta Sokolova Jan Picka.