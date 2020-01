Senioři v Sokolově mají i letos možnosti, které jim zdarma zlepší fyzickou zdatnost nebo získají radu právníka.

Tyto služby za ně zaplatí město. „Senioři nad pětašedesát let si například mohou zadarmo utužovat svou fyzičku. Odbor sociálních věcí ve spolupráci s Fitness Ural pro ně připravil bezplatné zdravotní cvičení. A to vždy v úterý od 11:30 a od 16 hodin a ve čtvrtek od 11:30,“ říká mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín. Do Fitness Ural mohou senioři od 65 let rovněž docházet na bezplatné cvičení sebeobrany zvané Krav Maga, tedy soustavu technik vypracovaných pro sebeobranu a boj zblízka. Začalo 6. ledna a potrvá do 29. června, vždy v pondělí od 10 do 11 hodin. „Pro seniory nad 65 let je také k dispozici bezplatné právní poradenství, a to každé pondělí od 13 do 15 hodin v jednací místnosti v prvním patře budovy Městského úřadu Sokolov, odboru sociálních věcí,“ dodal mluvčí. Mnoho starších lidí se totiž stále častěji dostává až do existenčních potíží kvůli takzvaným šmejdům anebo neznalostem zákona. Mnoho z nich ale nemá na právní služby peníze.