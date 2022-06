Senioři se učili prostřednictvím počítačů a byli rádi, že se výuka nezastavila zcela. Mnozí z dříve narozených studentů ale školu vzdali, protože nemají internet či nevládnou prací s výpočetní technikou. Ale úplně nejvíc všem scházel osobní kontakt a setkání se spolužáky, mezi kterými má každý mnoho přátel. To se letos změnilo a pilní studenti z řad dříve narozených opět usedli do lavic. Výjimkou nejsou lidé, kterým je přes sedmdesát let.