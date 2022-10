To jsou nejčastější odpovědi seniorů či zdravotně postižených občanů, kteří v regionu využívají službu Senior expres. Po podobné službě volali i chodovští senioři už několik let. Od března tohoto roku se dočkali.

Prvním klientem byl v březnu jeden z místních seniorů, kterého řidička Veronika Pelechová vezla z domova do sokolovské nemocnice a zpět. "Od té doby má za sedm měsíců ostrého provozu najeto více než 16 tisíc kilometrů. To je zhruba tolik, jako kdyby sedmkrát objela hranice celé České republiky," říká mluvčí chodovské radnice Martin Polák.

Uvedené číslo představuje celkem 1431 jízd, nejvíce se jezdilo do Sokolova, 556 jízd, pak do Karlových Varů, 438 krát a 424 jízd připadlo na samotný Chodov. Jízdy v řádu jednotek směřovaly také do nedalekého Vintířova a Nového Sedla.

Největší zájem o služby Chodovského expresu, který je určen především pro přepravu seniorů k lékařům a na úřady, byl v červnu, kdy vůz s klienty ujel 3 120 kilometrů.

Sokolov vyčistil lesík od odpadu i přestárlých stromů

Nezbytnou průkazku pro využívání expresu vydal chodovský sociální odbor už 386 lidem. „Připomínáme, že pokud byl průkaz vydán, žadatel musí respektovat pravidla přepravy, mezi která patří také informace o tom, zda senior nemá infekční či respirační onemocnění, která přepravu vylučují. Prosím dbejte o bezpečnost svou i bezpečí ostatních cestujících včetně řidiče,“ upozorňuje vedoucí sociálního odboru Eva Virtelová.

Chodovský expres dopravuje potřebné především k lékaři, do lékárny a na úřady. Mimo město zajíždí také do Karlových Varů a Sokolova, ale opět pouze do zdravotnických zařízeních a na úřady. Služba je určena pro seniory nad 65 let a držitele průkazek pro tělesně postižené. Sociální odbor upozorňuje, že služba je určena výhradě pro výše uvedené skupiny obyvatel. Pro využívání expresu je nutná registrace do systému a průkaz pro jízdy. Informace jsou na webu města a registraci lze vyřídit také osobně přímo na odboru sociálních věcí.