Jsem rád, že mě vezmou k doktorovi, špatně se mi chodí. Konečně nemusím na autobus nebo vlak, přijedou až k domu. Troufla jsem si po mnoha letech do nákupního centra nebo na úřad. Kontroly u lékaře jsou pro mě nyní mnohem jednodušší. To jsou nejčastější odpovědi seniorů či zdravotně postižených občanů, kteří v regionu využívají službu Senior expres. Po podobné službě volali i chodovští senioři několik let.

"Vůz určený především pro dopravu seniorů k lékařům a na úřady, jezdil nejvíce do Sokolova, a to hned 822 jízd. Následoval Chodov se 621 jízdou a Karlovy Vary s 555 jízdami. Nejvytíženější byl v červnu, kdy mu na tachometru přibylo 3120 kilometrů," říká mluvčí chodovské radnice Martin Polák.

Chodovský sociální odbor registroval celkem 420 žádostí o průkaz k přepravě, dvě z toho zamítl. Drtivá většina z řad žadatelů jsou ženy. Muži z celkového počtu tvoří třetinu.

Více než polovina lidí s průkazem pro Chodovský expres je ve věku 70 až 79 let. Následuje skupina ve věku 80 až 89 let, kterých je 30 procent. Tři procenta seniorů je starších devadesáti let. Naopak nejméně početná skupina s průkazem je ve věku do 69 let.

Chodovský expres dopravuje potřebné především k lékaři, do lékárny a na úřady. Mimo město zajíždí také do Karlových Varů a Sokolova, ale opět pouze do zdravotnických zařízeních a na úřady. Služba je určena pro seniory nad 65 let a držitele průkazek pro tělesně postižené. Sociální odbor upozorňuje, že služba je výhradně pro výše uvedené skupiny obyvatel. Pro využívání expresu je nutná registrace do systému a průkaz pro jízdy. Informace jsou na webu města a registraci lze vyřídit také osobně přímo na odboru sociálních věcí.

Prvním klientem byl vloni v březnu jeden z místních seniorů, kterého řidička Veronika Pelechová vezla z domova do sokolovské nemocnice a zpět.