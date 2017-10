Seniorům jsou k dispozici dvě domovnice s duší psychologa

Sokolov – Několik posledních případů z praxe ukázalo, že je třeba pomoci seniorům jak po stránce zdravotní, tak psychické, ale třeba i technické. Sokolov proto zaměstnal ve svých dvou objektech dvě ženy, na které se teď mohou nájemníci obrátit.

Dům seniorů na sokolovské VítěznéFoto: Deník / Cichocki Roman

Když v roce 2008 přestaly v Sokolově fungovat domy s pečovatelskou službou, mnoho lidí tušilo, že to nebude to pravé. Město sice vychází seniorům vstříc a v těch samých objektech jim nabízí nízkonákladové byty. Senioři tak mají jakýsi finanční komfort, ale ten duševní trochu pokulhával. Ne všichni se mají na koho obrátit, ne všem to jejich stav dovolí.

„Například v našem domě na Vítězné bydlí na 190 seniorů. Někteří z nich na tom nejsou zdravotně dobře, další mají jiná trápení a nikdo s nimi není. Chceme, aby senioři viděli, že nám nejsou lhostejní,“ říká místostarostka Renata Oulehlová. Drahoslava Milerová a Jarmila Chvistková říkají, že pomohou seniorům zařídit věci na úřadech, na bytovém družstvu, jsou napojeny přímo na odbor sociálních věcí, pomohou jim s volnočasovými aktivitami či s vyhledáním lékaře. Zařídí i i výměnu žárovky. Pro někoho možná banalita, pro pohybově omezené starší lidi problém.

Pracovní dobu mají od pondělí do pátku, ale pracují nad rámec svých povinností. Na telefonu jim prý nečiní problém poradit či si vyslechnout starosti seniorů, kteří jim volají i ve večerních hodinách. Město chce předejít podobným věcem, jako jsou náznaky domácího násilí, kdy se seniorka nemohla zbavit nechtěných návštěv. Dalším příkladem by mohl být špatný zdravotní stav jednoho z klientů, který ho neřešil.

„Vše jsme vyřešili, ale dovídali jsme se podobné věci oklikou nebo se zpožděním, a to jsme nechtěli. Tímto opatřením chceme podobným jevům zabránit a zároveň tak poděkovat starším lidem za to, co pro město během svého života udělali,“ říká Oulehlová.

Obě ženy jsou zaměstnané pod městskou organizací Sokolovská bytová, která objekty na Vítězné a v ulici Jiřího z Poděbrad spravuje.