"Vysvěcení kaple, která je samozřejmě bezbariérová, se ujal farář Lukáš Bujna z Církve československé husitské. Pokud si však pod vysvěcením představíte nudnou záplavu slov, tak věřte, že tomu tak nebylo. Farář Bujna dokázal přítomné nejenom zaujmout, ale také pobavit. Vysvěcení se konalo ve velmi přátelské atmosféře za přítomnosti obyvatel Čtyřky, její ředitelky Ivety Leischové a starostky města Renaty Oulehlové," řekl mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Název Čtyřka nese zařízení po bývalé IV. základní škole. Největší investiční akci ve své novodobé historii dokončil Sokolov vloni a stála zhruba 166 milionů korun. Se stavbou výrazně pomohly dotace. Zařízení se dělí na domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Zájem o umístění v něm je velký a převyšuje nabídku. Čtyřku bude podporovat i ministerstvo práce a sociálních věcí "průtokem" financí přes Karlovarský kraj. Na kraji se vytvořil takzvaný systém unikátních žadatelů, protože v minulosti docházelo k tomu, že jeden člověk si dal žádosti do šesti domovů pro seniory. Poté se takzvaně pokřivovaly čísla daných žádostí a kapacity v Karlovarském kraji. Obrovským úspěchem je, že celá kapacita Čtyřky se dostala sítě poskytovatelů sociálních služeb, což znamená pro město Sokolov velkou úsporu. Domov pro seniory je určen seniorům od 60 let, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiného člověka.

Domov se zvláštním režimem je určen osobám s chronickým duševním onemocněním od 50 let věku, zejména se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž stav odpovídá zejména těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiného člověka.

Pobytové zařízení dokončili stavaři vloni v létě, po dvou letech, z bývalé opuštěné a chátrající školy. Sokolov si nechal zpracovat studii, co s ní. Ve hře byla přestavba na knihovnu s kulturním centrem, byty pro seniory nebo demolice budovy a vybudování parkoviště. Přestavět školu se městu moc nezamlouvalo. Nemělo na to desítky milionů korun. Zádrhelem bylo i to, že budova byla stavěna někdy v 60. letech. A nebyla v takovém stavu, aby se její konstrukce mohla zatěžovat. Byly tam vysoké stropy, musely by se udělat i nové rozvody.