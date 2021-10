Dění okolo Fondu spravedlivé transformace (FST) a projekty, které v rámci tohoto evropského fondu hodlá Karlovarský kraj udělat, se nelíbí opozici, tedy ANO a SPD. Naposledy kritizovala postup na nedávném mimořádném jednání zastupitelstva. Od kompetentních míst, jako jsou například ministerstva, ale žádná stížnost či kritika na postup kraje nebo projekty nezazněly. FST kraji přinese 6,2 miliardy korun určených na odstranění ekologické zátěže regionu po uhelné těžbě.

„Kritizujeme skutečnost, že si kraj najal poradenskou firmu AQE. Kraj je vybaven dostatečným aparátem, který je schopen projekty roztřídit a posoudit. Moravskoslezský ani Ústecký kraj si nikoho nenajal. Navíc víme, že společnost zdaleka nevykonávala jen poradenskou činnost, ale přímo zasahovala do přípravy projektů, připravovala hodnoticí kritéria, a ještě se podílela na hodnocení projektů. Prostě toto je naprosto nepochopitelný postup, který nemá s transparentností a férovostí nic společného,“ tvrdí bývalá hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Myslí si, že by se někteří žadatelé mohli i ozvat a podezřívat vedení kraje z upřednostnění některých projektů. „A ještě jedna věc ke společnosti AQE a tou jsou finance. Tato společnost inkasovala z krajského rozpočtu milionové částky bez výběrového řízení a vše bylo na základě mnohasettisícových dodatků ke smlouvám, což opět není úplně běžné,“ konstatuje exhejtmanka.

Krajský radního pro oblast regionálního rozvoje Patrik Pizinger (Místní) upozorňuje, že na jednání zastupitelstva opakovaně vysvětlují, jak je v Operačním programu Spravedlivá transformace nastaven proces výběru strategických projektů a role zastupitelstva.

„Od některých zastupitelů nicméně stále zaznívá požadavek, že klíčové projekty neměli vybírat odborní hodnotitelé, ale nejlépe zastupitelé kraje. Takový postup není prostě možný. Role kraje je při přípravě Operačního programu Spravedlivá transformace i samotném výběru projektů pouze zprostředkovaná. Vše se řídí naprosto přesnými a jasnými pravidly, která platí v zásadě v celé soustavě EU projektů,“ zdůrazňuje Pizinger.

Podle něho představa, že si krajské zastupitelstvo nebo vedení kraje na svém jednání „vybere projekty“, je naprosto lichá, není možné hodnotit podle toho, co by si kdo ze svého subjektivního pohledu přál, podle toho, komu co slíbil. „Hodnocení projektů musí brát v úvahu výhradně jejich kvalitu, transformační potenciál a indikátory, které je třeba naplnit. Jde o expertní proces, který se řídí přesně danou a schválenou metodikou, ne pocity a emocemi. Je důležité říci, že hodnotitelé mohli posoudit projekt na základě předložených podkladů, které předkládali potenciální nositelé. Důležitá tak byla kvalita předložené fiše, a to včetně všech informací, které potenciální nositel uvedl,“ vysvětluje Pizinger. A připomíná, že výběr strategických projektů probíhal pod dozorem Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva pro životní prostředí. „Během celého procesu jsme k dnešnímu dni neobdrželi jedinou připomínku, podnět nebo výtku, a to jak od ministerstev, tak i od Evropské komise, které byly strategické projekty předloženy,“ zdůrazňuje Pizinger.

Hejtman Petr Kulhánek (STAN, KOA) upozorňuje, že mimořádné jednání krajského zastupitelstva bylo svoláno k tématu transformace kraje, aby zastupitelé dostali všechny aktuální informace o stavu přípravy zpracování projektů a přípravy Operačního programu Spravedlivá transformace. „Shrnuli jsme také jednání s řídícími ministerstvy a Evropskou komisí. Pro náš kraj je pohled těchto institucí pozitivní. Náš postup a jednotlivé kroky jsou zcela v pořádku a v souladu s platnou metodikou. Tato skutečnost rezonovala s polemikou opozice, jejíž pohled je stále odlišný a ráda by rozhodování o projektech přenesla z čistě věcné a odborné roviny do té politické. Jsem přesvědčen, že právě oddělení těchto dvou rovin je správné a zabrání možným potížím, se kterými jsme se setkali při čerpání evropských fondů v minulosti,“ konstatuje hejtman.

Dodává, že proto bude kraj i nadále pokračovat tímto směrem, v souladu s pokyny řídících národních a evropských institucí.