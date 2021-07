Nedostanou se domů autem a zejména těm starším musí pomáhat rodina s dopravou nákupů. Ještě horší situace může nastat v případě potřeby rychlé zdravotnické pomoci. Sanita tam nemá šanci projet. Náhradní objízdná trasa přes louku u kraslického lyžařského vleku je v tomto počasí nebezpečná. Taková situace tam panuje už týden.

"V silnici se začaly objevovat trhliny už na podzim loňského roku. V zimě to pod náporem těžkého sněhu začalo ujíždět ještě víc. V červnu nastoupila firma, která svah zpevňovala jakousi textilií. Vydrželo 18 dní a pak se to celé utrhlo. My máme barák těsně před dírou a autem si zajedeme k domu. Tam vyložíme co potřebujeme a jedeme zaparkovat dolů pod kopec. Za námi ale bydlí lidi, kterým je přes 80 let, a k těm už se auto nedostane. Dalším sousedům mají přivézt například houpačku, ale není kudy. Tak ji dopravce složí u nás, poté ji budou přenášet asi ručně. Anebo risknou objížďku přes louku na vleku, kde to ale není podle mě moc bezpečná cesta. Největší průšvih ale bude, kdyby náhodou někdo potřeboval záchranku. Ty nemají šanci projet," říká Václava Konšelová, která na utržený svah kouká z oken svého domu. Nyní přemýšlí, jak dostat na horní zahradu palivové dříví na zimu. Vjezd na ní je totiž až za propadlinou. O příčinách sesuvu se spekuluje a může jich být hned několik. Asi tou nejpravděpodobnější jsou deště spolu s nedávným zásahem do vozovky při zpevnění. Nepřidalo tomu zřejmě ani zemětřesení, které je v Kraslicích časté.

Další ze sousedů říká, že za to může špatný odvod vody. "Podívejte se na kanalizaci, která má vodu ze svahu odvádět. Je několik centimetrů nad vozovkou a voda se tudíž valí přímo na svah nad železnicí," říká soused Konšelové.

Podle starosty města Romana Kotilínka je prvotním úkolem obnovit provoz na železnici. "Ve čtvrtek jsme jednali s vlastníkem, jímž je Správa železnic. Hledá se způsob, jak celou věc co nejdříve vyřešit. V pátek nastoupila jejich technika a začaly práce na zpevnění svahu a obnově železniční dopravy mezi Kraslicemi a Německem. Nyní jezdí náhradní autobusová doprava, kterou zajišťuje německá strana. Bylo to u nich totiž administrativně jednodušší než u nás," říká po prvním kole jednání mezi městem, majitelem svahu a dopravcem. Nutná je spolupráce všech stran. Jeden bez druhého podle starosty nic nevyřeší. Zároveň starosta upozorňuje, že pozemek pod silnící, která vede nad tratí, patří městu teprve dva roky. "Před tím byl Státního pozemkového fondu a dlouhé roky se o zajištění cesty nikdo nestaral. O tom, proč se svah zřítil , se můžeme jen dohadovat. Faktorů může být hned několik," upozorňuje Kotilínek.

To samé tvrdí Správa železnic, i když se přeci jen přiklání k jedné z variant.

"Zhruba do týdne by měl provozovatel tratě, jímž je PDW Railway, provést opravu pro usjízdnění koleje. Náklady pak bude uplatňovat na Správě železnic jako majiteli tratě. Příčina nestability svahu bude ještě předmětem šetření, nicméně z jednání v místě události vyplynulo, že mohla být zapříčiněna opravou komunikace nad svahem," řekla mluvčí Správ železnic Nela Friebová.