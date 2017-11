ON-LINE: Setkání s hejtmankou Janou Vildumetzovou

Slovo dostal předseda krajské organizace Českého svazu ledního hokeje. "Umíme bojovat na hřišti, umíme sportovat, ale nejsme zvyklí svádět boj o peníze," řekl Bronislav Píša a přiklonil se k názoru Rostislava Votíka, že sportu chybí koncepce jeho financování. "Nevím, zda by bylo možné zčídit ministerstvo sportu, ale bylo by to asi nejlepší," navázal na slova Rostislava Votíka, který měl stejný návrh jen několik minut předtím.