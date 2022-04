Setkání s robotem bylo pro malé děti největším zážitkem

Dvě třídy dětí ze sokolovské mateřské školy Alšova se v rámci svého dalšího projektového dne vydaly do firmy apt Products Cheb. Ta se zabývá výrobou součástek do autobusů a osobních aut, které jsou vyváženy do celého světa.

Návštěva ve firmě. | Foto: Foto: MŠ Alšova

Výroba je z velké části automatizovaná a mají ji na svědomí roboti. Provázející zaměstnanci pak dětem při návštěvě připravili překvapení. A to byl pro opravdový zážitek "Děti viděly práci robotů a samy si zkusily jednoho ovládat. Zároveň se podívaly na práci svářečů, brusičů a kontrolorů. Děti si vyzkoušely svářečskou ochrannou masku a posadily se do vysokozdvižného vozíku. Naše poděkování patří milým průvodcům za to, že nám umožnili nahlédnout do samotné výroby. Návštěva chebské společnosti obohatila vzdělávací nabídku v mateřské škole Alšova a dětem přinesla nové zážitky," říkají učitelky Monika Sieberová a Markéta Drahokoupilová.