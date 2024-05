Kolektiv Hospůdky u Šabalků v Dasnicích na Sokolovsku a jejich rodinní příslušníci se rozhodli i letos podpořit dobrou věc. Uspořádají další ročník závodů v benchpressu, který spojí se sbírkou pro nemocné či postižené děti.

Loňský ročník benchpressu. | Foto: Hospůdka u Šabalků

Jak sami říkají, čeká je ještě hodně práce, ale tu nejtěžší už mají podle svých slov za sebou. Bylo to rozhodování o tom, komu letos pomohou. Nakonec, i za pomoci široké veřejnosti, vybrali dvě děti. Jim a jejich rodinám má sbírka pomoci s rehabilitacemi, zdravotními pomůckami, speciální stravou či lékařským materiálem, který pojišťovny neproplácejí.

„Bylo to neskutečně těžký z těch všech zlatíček vybrat dvě děti. Ale vybrali jsme níže jmenovaná dítka, a mohli jsme tak zahájit sbírku na jejich pomoc. Zároveň zveřejňujeme příběhy uvedených dětiček, které nás společně se svými rodiči a prarodiči navštívily na zahradě naší hospůdky, kde jsme strávili příjemné odpoledne povídáním a seznamováním se. Lidé mohou přispívat už nyní, a to na transparentní účet 267109857/0600, kdy vše bude ve stejném duchu jako u předchozích sbírek. Kasa bude také na baru u nás v Hospůdce u Šabalků. Vyvrcholením celé sbírky pak budou zmíněné závody, kde se budou šeky předávat,“ říká za pořadatele Lucie Šaradinová, které s celou akcí pomáhají manžel Milan, bratr Petr a řada dalších dobrovolníků.

Radeček.Zdroj: Hospůdka u ŠabalkůPrvním vybraným je Ráďa. Radeček trpí nemocí motýlích křídel, nejtěžší formou, a to dystrofickou. Má kůži tenkou právě jak motýlí křídla. Po celém těle, ale i uvnitř těla se tvoří bolestivé puchýře a sebemenší nátlak na kůži může způsobit stržení kůže. Když se Radeček narodil, neměl kůži na rukou ani na nohou, byl ihned letecky transportován do fakultní dětské nemocnice Brno. Srůstají mu prstíky u nohou a rukou, proto musí každý den rehabilitovat, tuhnou mu klouby a svaly. Radeček bohužel přestal chodit. Na kolenou má dlouho otevřené rány, které se nechtějí zahojit, a to je špatné, tak plastický chirurg v Brně, kam jezdí každé tři měsíce na kontroly ke specialistům, odebral vzorky z kolínka kvůli rakovině kůže. Ty dopadly dobře. Bohužel i tohle se může stát.

Do Brna jezdí na kožní, gastroenterologii, hematologii, zubní, rehabilitace, plastickou chirurgii, k anesteziologovi. Špatně se malému vstřebává železo, hemoglobin (bývá často unavený), tak dojíždí do Chebu na transfuze. Musí střídat dezinfekce každý měsíc a promazávat kůži krémy. Každé dva dny dělají převazy, které trvají asi půldruhé hodiny a pro Ráďu jsou náročné. Když chytne třeba rýmu, všechny rány se mu zhorší a špatně se hojí, a proto bere spoustu vitamínů. Radeček má zavedenou výživovou sondu do bříška, takzvaný peg, a takhle přijímá plnou stravu a vše, co jeho tělíčko potřebuje. Dříve měl mixovanou stravu, ale v krku se mu tvořily bolestivé puchýře a jíst nemohl. I přes každodenní bolest je Radeček veselý kluk, který se raduje z maličkostí. Finanční dar bychom použili na léky, dezinfekce, obrazový materiál, stříkačky k pegu a gely na hojení pro Radečka.

Nelinka.Zdroj: Hospůdka u ŠabalkůDruhá je Nelinka. Nelinka se narodila před deseti lety jako zdravá holčička. Po narození se u ní objevila novorozenecká žloutenka s vysokými hodnotami, kvůli které byla převezena do jiné nemocnice na možnou výměnu krve. Druhý den po příjezdu do nemocnice rodina zjistila, že jí krev nevyměnili, a Nelinku našli na oddělení JIP s těžkým poškozením mozku. Ze zdravého miminka před nimi najednou ležela holčička se zkroucenýma ručičkama a těžkou diagnózou. Když byly Nelince čtyři roky, rozhodla se ji maminka umístit do ústavu. Pro prarodiče to bylo něco nepřijatelného a rozhodli se vzít si Nelinku k sobě a s láskou o ni pečovat.

Nelinka má dětskou mozkovou obrnu, spasticitu dolních končetin a další onemocnění slučitelná s její diagnózou. Z ležící holčičky společnými silami prarodiče dokázali mít doma hyperaktivní desetiletou slečnu, která se snaží chodit. Je po několika operacích nožiček a kyčelních kloubů. Půl roku po operaci jí začal při spánku tento kyčelní kloub vypadávat. Každou noc se několikrát budí s velkými bolestmi a pláčem, protože se nemůže s vypadlou kyčlí pohnout a velmi ji to bolí. Babička Nelince pomáhá několikrát za noc kloub dávat zpět do pánevní jamky. Pro holčičku je to velmi bolestivé a hrozně u toho pláče a naříká. Prarodiče hledali pomoc u lékařů, ale reoperace není možná. Je to velký zákrok a Nelinka je na něj malinká a drobná. Tuto reoperaci lze provést zhruba za sedm let. Babička se snaží s Nelinkou jezdit po různých rehabilitačních centrech, aby posílily vazy a svaly, které kloub drží.

Cvičení v oblečku pomáhá, ale prarodiče nemají na tato centra peníze a pojišťovny je neproplácí. Pobyt v těchto centrech stojí 80 tisíc korun na dva týdny. Nelinka také potřebuje na noc i ortézu, která jí bude kyčel fixovat v kloubu a nepustí ji z jamky ven. Tato ortéza stojí 150 tisíc korun a pojišťovna ji též neproplácí.

Nelinka má neskutečnou touhu chodit sama. Je velmi šikovná a obrovská bojovnice, s dopomocí babičky moc ráda chodí, sama se zvedá a snaží se prostě jít. Dělá prarodičům velkou radost a každý její pokrok je pro ně neskutečně šťastný zážitek. Bohužel ulehnutí do postýlky je pro ně všechny noční můrou a pro Nelinku velký strach z velké bolesti. Trvá to už několik měsíců a prarodiče by chtěli vnučce pomoci. Bohužel bez pomoci vás, všech hodných lidiček a dárců, to nezvládnou.

„Děkujeme nejen všem dárcům, ale i ostatním, komu není trápení uvedených dětí lhostejné,“ říkají pořadatelé akce, kolektiv a rodina Hospůdky u Šabalků.