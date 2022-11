Práce probíhají za částečné uzavírky s kyvadlovým provozem řízeným semafory, jsou uzavřeny dva jízdní pruhy z celkových tří. Úsek by měl být spuštěn do plného provozu do 20. listopadu. Zhotovitelem zasíťování v přibližné hodnotě 360 tisíc bez DPH je společnost Král českých staveb. Informovalo o tom Ředitelství silnic a dálnic ČR.