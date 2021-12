Mosty budou pro ŘSD příští rok na území Karlovarského kraje prioritou. Dalším, který přijde na řadu, je tak most v Dalovicích značený jako I/13 oprava. "V tomto případě odhadujeme, že cena zakázky by měla být téměř 11 milionů korun bez DPH. U dalovického mostu se chystáme na výměnu mostních závěrů a sanaci povrchových vad, které evidujeme v betonu opěr a krajních polí nosné konstrukce," upřesňuje mluvčí Zikešová.

A aby opravovaných mostů nebylo málo, pustí se silničáři také do opravy hned čtyř mostů u obce Drmoul. "Cena stavba by v tomto případě neměla přesáhnout částku 10,5 milionů korun bez bez DPH. Máme zde v plánu sanaci stávajících dvou mostů a opravu dalších dvou," vysvětluje mluvčí ŘSD.

Dále se silničáři chystají na opravu podjezdu pod železniční tratí na I/20 Březová v úseku hráz Březová, a to za 33 milionů korun bez DPH. "Připravujeme také humanizaci průtahu Krásné Údolí za 45 milionů korun nebo opravu křižovatky na I/6 u Olšových Vrat za 2,4 milionu korun," konstatuje Zikešová.

Jak už Deník informoval, co se týče dostavby D6 na území Karlovarska, tak tu plánuje ŘSD až jako poslední, tedy až v roce 2023 a v roce 2024. Už v roce 2022 by měly ale začít práce na dalších strategických místech nové dálnice. Jde o Hořesedly, Hořovičky a Krupou. Už v prvních týdnech nového roku by mohla být zahájena přeložka Krupé, která bude dlouhá 6,5 kilometru. V tomto případě už mají silničáři vydána všechna stavební povolení, dokončeny jsou i výkupy dotčených pozemků. Zhotovitelem byl vybrán Metrostav Infrastructure a.s.

Další úsek, který přijde příští rok na řadu, je obchvat Hořoviček v délce 5,2 kilometru. "Zde už jsme zahájili výběrové řízení, začátek stavby plánujeme pak ve druhé polovině roku 2022. Co se týče Hořosedel, zde chystáme přeložku stávající komunikace o délce 9,2 kilometru. Ještě během tohoto týdne by na tuto zakázku mělo být vypsáno výběrové řízení,“ dodává mluvčí Zikešová.

V roce 2023 mají přijít na řadu další části D6 části Petrohrad – Lubenec, Kmínice – Bošov a Žalmanov – Knínice. Až o rok později pak Olšová Vrata – Žalmanov a Karlovy Vary – Olšová Vrata.