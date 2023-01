"V nemocnici řešili zdravotníci několik poranění oka. Některé případy byly lehčího rázu, jako například roztržené obočí. Jiná poranění byla naopak velmi vážná. Pětadvacetiletá žena si poranila při otevírání sektu tak nešťastně oko, že ji museli první den v roce operovat. Co se týká ostatních klientů, je sokolovská nemocnice zaplněna pacienty s virózami. A to jak dospělých, tak dětí," uvádí mluvčí sokolovské nemocnice Vladislav Podracký.

Policisté měli i několik kuriózních výjezdů. Devětatřicetiletá žena z Karlových Varů oznámila na tísňovou linku, že vedoucí supermarketu uzamkl v prodejně jejího přítele, který se nemůže dostat ven. Policisté zjistili, že se v objektu nikdo nenachází. Žena navíc ani nevěděla, jak se její přítel jmenuje. Další z pachatelů nejdříve zašel na kávu a poté se mu zachtělo odjet novým autem. Problém je, že do kavárny i prodejny nových aut se vloupal. Nového vozu si moc dlouho sedmatřicetiletý zloděj neužil. Když měl v plánu odjet, na místě ho zadrželi policisté.

Prvním miminkem v Karlovarském kraji je Dianka

Na Sokolovsku se zase usilovně zabývají případem vloupání do kanceláře pohřební služby, ke kterému došlo v poslední den v roce.

Během silvestrovské noci přijali policisté na tísňové lince 257 oznámení. "Nejčastěji vyjížděli k případům narušení veřejného pořádku, výtržnostem, ale řešili také několik krádeží či dopravních nehod," říká mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Ty nejvážnější nehody se staly na Karlovarsku. Krátce před 17. hodinou posledního dne minulého roku teprve osmnáctiletá řidička narazila se čtyřkolkou do stromu. Se zraněním byla letecky transportována do nemocnice. Ve stejný čas došlo také k dopravní nehodě u obce Damice-Krásný Les. Po čelní srážce dvou osobních vozidel se zranily tři osoby. Jednasedmdesátiletý řidič byl s těžkým zraněním taktéž letecky transportován do nemocnice. Pozemní komunikace byla navíc po dobu vyšetřování dopravní nehody zcela uzavřena.

Záchránáři jeli k nehodě čtyřkolky, sami havarovali u Damic

"Během silvestrovských oslav řešili policisté také řadu osobních sporů a různých potyček. Krátce před 22. hodinou měla trojice mladíků v Karlových Varech fyzicky napadnout šedesátiletého muže. Po půlnoci řešili policisté v celém kraji několik sousedských i rodinných sporů, které se naštěstí obešly bez vážných zranění," konstatuje Kopřiva.

Krátce po druhé hodině prvního dne v roce 2023 tísňová linka 158 přijala oznámení od muže, jehož soused měl přijet před svůj dům, sklopit si sedačku a spát. Automobil měl navíc stát uprostřed komunikace. "Policisté na místo vyrazili a ve vozidle nalezli dvaačtyřicetiletého spícího muže, kterého probudili. Podrobil se orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,75 promile. Byla mu zakázána další jízda, navíc byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici v Sokolově. Vozidlo, které tvořilo překážku provozu na pozemní komunikaci, bylo odtaženo," dodává Kopřiva.

V prvních minutách roku 2023 bylo na tísňovou linku 158 přijato také několik oznámení týkající se hořících krabic od zábavné pyrotechniky, ale vzplálo i několik kontejnerů na odpad.