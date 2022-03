Do půlnoci z pondělí na úterý 29. března prošlo registrací v karlovarské KV Areně už 9719 ukrajinských uprchlíků, z nichž přibližně polovina jsou děti. Na území Karlovarského kraje je v současnosti téměř pět tisíc nových dětských pacientů, které jen stěží hledají svého pediatra. Nejde jen o dlouhodobou registraci především kojenců, ale i akutní ošetření či nutné očkování, aby mohly být děti přijaty do kolektivů. Podle předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Karlovarského kraje Jany Vyhlídkové jsou v regionu jen čtyři pediatři, kteří jsou schopni ukrajinské děti přijmout. Ona sama vzhledem k naplněnosti ordinace registrace Ukrajinců nedělá. Situace je natolik vážná, že se jí bude zabývat vedení kraje společně s krajskou nemocnicí a právě doktorkou Vyhlídkovou příští týden. Faktem totiž je, že Karlovarský kraj přijal nejvíce uprchlíků v přepočtu na počet obyvatel z celé České republiky.

"Je to opravdu velký problém a budeme o tom v brzké době jednat. Cílem je, abychom přesvědčili i ostatní lékaře, aby se do péče zapojili. Není to jejich zákonná povinnost, ale určitě morální. Chceme, aby se i ostatní výrazně zapojili," konstatoval hejtman Petr Kulhánek, který nevylučuje, že se obrátí na lékařskou komoru, zda by bylo možné dát dětským lékařům pokyn.

Dětská lékařka Hana Brožová z karlovarské Staré Role hned první neděli po vypuknutí války avizovala, že dětské Ukrajince přijme. Je jednou z oněch čtyřech lékařů, kteří jsou ochotni ukrajinské pacienty nejen ošetřit, ale i zaregistrovat. "Sehnat lékaře pro děti Ukrajinců je v kraji velký problém a vím jen o paní doktorce Brožové," konstatovala jedna z dobrovolných koordinátorek, která pomáhá ukrajinské komunitě v kraji a obrátila se i na redakci Deníku.

Lékařka Brožová přiznává, že zapojení do péče o ukrajinské děti je velmi časově i psychické náročné. "Denně jich mám deset až patnáct. Jde o mnohem náročnější práci s těmito pacienty, než jsou ti čeští, protože komunikace s nimi je velmi těžká. Využívám k tomu překladač na počítači, který ale nevyřeší všechno. Trvalo nám nějakou dobu, než jsme se vůbec se sestřičkou zorientovaly v očkovacích průkazech, které jsou v azbuce a mají přece jen jiný systém. Často se stává, že ho mají jen ofocený, a to navíc hodně nekvalitně," vysvětlila lékařka, která i nebýt Ukrajinců má neustále plnou čekárnu českých dětí, a to hlavně nyní, kdy řádí neustálé virózy. "V pondělí i dnes máme kolem 45 akutně nemocných pacientů. Bez mé sestřičky bych to nezvládla, je mou velkou oporou," doplnila.

Právě velké množství pacientů je důvodem, proč se pediatři do registrace ukrajinských dětí nehrnou. "Já je ošetřím, vyřídím jim očkování, ale do dlouhodobé péče si je vzít nemůžu, mám plno. I českým pacientům dáváme termíny prevence téměř až na léto, kolik jich máme," poznamenala lékařka Vyhlídková. "Na Sokolovsku ukončily na konci roku provoz tři ordinace dětských lékařů. Je nás v regionu tak málo, že je problém si tyto pacienty rozebrat. S ohledem na současnou situaci je přijímání Ukrajinců velký problém a mám strach, že to nejsme schopni zvládnout. Pět tisíc nových pacientů je opravdu obrovské číslo," zdůraznila Vyhlídková. Jak dodala, obeslala všechny pediatry v kraji, jak jsou schopni pomoci. Podle ní jsou schopni zajistit akutní péči všichni. "Tři mi odpověděli, že mohou přijmout do padesáti dětí do dlouhodobé péče. Pokud budou čtyři, je to maximálně 200 ukrajinských pacientů v celém kraji," uzavřela Vyhlídková.