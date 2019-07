FOTO, VIDEO: Skanzen Doubrava je unikát lidové architektury

Lipová, Doubrava – Předení na kolovrátku se paní Marie Špicelová ze Skalné věnuje od dětství, kdy se to naučila od své babičky. Její manžel Václav zase už téměř třicet let plete proutěné koše a ošatky. I on se učil od svých předků.

Oba dva své umění předvedli v prostředí, kde se asi zastavil čas, ve skanzenu Doubrava u Lipové na Chebsku. Toto místo se stává letos centrem dění pro 7. ročník Dnů lidové architektury, které poprvé pořádá Karlovarský kraj spolu s Kotěrovým centrem architektury a Muzeem Cheb. „Kolovrátek jsem zdědila také po své babičce,“ vyprávěla Marie Špicelová a přitom nohou poháněla kolo a šikovnýma rukama vypranou a usušenou ovčí vlnu zručně „cuplovala“. „Z hotové příze se pak dělají třeba ponožky, vesty nebo svetry. Zájem ale už hodně upadá, protože dneska všechno koupíte za pár korun,“ povzdechla si a její manžel jí dal za pravdu. „Prarodiče mívali statek a koše všeho druhu byly potřeba. Je škoda, že dnešní mladá generace už se těmhle činnostem nevěnuje,“ doplnil. Všichni návštěvníci tak v sobotu při zahájení Dnů lidové architektury obdivovali nejen jejich zručné ruce, ale i staré hrázděnky, vyslechli si přednášky, prošli si tamní muzeum, zúčastnili se komentované vycházky po Doubravě a taky si někteří vyzkoušeli třeba tlučení špačků, točení obruče nebo se projeli na dřevěných konících. „Vesnice Doubrava jako zázrakem přestála všechny dějinné zvraty a představuje tak ojedinělé svědectví původní lidové architektury Chebska. Jsme proto moc rádi, že návštěvníky můžeme pozvat přímo do prostor Rustlerova statku a seznámit je s tím, co je pro náš kraj typické,“ uvedla Daniela Seifertová, náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje. Program pak doplnilo i žehnání dvěma kamenným srdcím, folklorní soubory Dyleň a Stázka, divadlo či harmonikář. Dny lidové architektury tu potrvají do 21. července. Tip Deníku: Projděte se se slaměnkáři z Chodova do Lokte Přečíst článek ›

Autor: Lucie Žippaiová