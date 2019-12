Betlémské světlo je pro skauty symbolem míru a přátelství, neboť jeho převoz spojuje lidi různých národností, kultur i náboženství.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

V letošním roce ho rozvezou 66 vlaky a vy si pro něj můžete přijít na 621 místních akcí a 784 vlakových stanic. V sobotu 21. prosince ho přiveze rychlík Krušnohor v 15.04 na sokolovské nádraží. V neděli ho skauti budou rozdávat od 16 do 18.30 v Chodově ve Staroměstské ulici a v Kraslicích před objektem Kraslický Šnek od 17 do 18.57. V pondělí si ještě pro Betlémské světlo můžete přijít do kostela sv. Martina v Jindřichovicích od 17 do 19.55 a také do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku mezi 15. a 16. hodinou.