Loni říjnu ho dokonce muselo město nechat zavřít, protože zde bylo narváno a lidé nedodržovali vládní opatření, která byla zavedena kvůli covidu. Radostnou zprávou pro skejťáky a kaskadéry na koloběžkách je nyní fakt, že zde budou moci řádit déle. Město zde totiž nechalo instalovat osvětlení. Náklady na jeho pořízení činily 164 tisíc korun.

"Nová osvětlení jsou složena z LED svítidel, která jsou umístěna na dvou sloupech nad skateparkem vždy po dvou kusech ve výšce osm metrů. To aby bylo zajištěno co nejlepší osvětlení celé plochy. Světla jsou obsluhována podle potřeby pomocí dálkového ovládání," řekl mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Sokolovské technické služby také letos opravily rampu, která už nevyhovovala.

Skatepark v současné podobě byl otevřen v červenci roku 2015. Stál zhruba čtyři miliony korun a město na něj získalo dotaci z Evropské unie ve výši 85 procent z celkových nákladů.Podle profesionálního skateboardisty a sokolovského rodáka Lukáše Muchny je skatepark dobře naprojektován a má úspěch i u lidí, které sem Lukáš pozval z jiných měst. Není postaven pouze pro profesionály. Překážky jsou nastaveny tak, aby se na nich začátečníci co nejvíce naučili.

„Rozdíl mezi starým a novým parkem je tak velký, že asi nemá cenu to nějak rozebírat do detailu,“ říkají místní skejťáci. "Skateprak má skvělou polohu na dostupnost. Areál je stejně daleko od nádraží jako ze sídliště. Mě to sem trvá zhruba 10 minut," říká jeden z nich Honza.

Kluci se shodují na tom, že při loňském zavření zde bylo tolik lidí, že nebylo možné ani dodržovat rozestupy natož si zajezdit. Znovu otevřený areál jim udělal radost a doufají, že to vydrží už napořád.