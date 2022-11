"Konečný ceník ještě nemáme hotový, ale nárůst skipasů bude tak o 10 až 15 procent. Už dnes ale víme, že i přes rapidní nárůst vstupních nákladů nemůžeme zdražit natolik, abychom tyto vstupy pokryli. Musíme totiž brát v potaz, že lidé šetří, problémy začíná mít už i střední vrstva a spousta lidí si lyžování zkrátka raději odpustí. Nevylučujeme, že pokud to nebude dobré, provoz ukončíme o něco dříve," informuje jednatelka technických služeb Božího Daru Blanka Nováková.

Soukromá party u bazénu Thermal porušila zákon. Pokuta za to je 10 tisíc korun

Ekonomiku lyžařských středisek tak ještě více než v minulosti ovlivňuje hned několik zásadních faktorů. Jednak to je zdražení energie, pak jsou to platební možnosti zákazníků a pak samozřejmě i počasí a s ním spojené zasněžování. Jaká bude tedy nadcházející sezóna, je hotovým věštěním z křišťálové koule. "Opravdu nevím, co nás čeká. Určitě to nebude jedna z těch lepších sezón. Jen doufám, že nebude ta úplně nejhorší, ale je nám jasné, že to bude hodně těžké. Už jsme si zvykli, že zimy u nás nejsou takové, jaké bývaly, a zasněžování je tak běžnou součástí našeho provozu. Poslední roky jsou ale hodně výkyvné, počasí je nestálé, oblevu střídá mráz, což zasněžování dělá dražší, protože se musí dělat opakovaně. A je dražší i proto, protože ho musí obsluhovat minimálně dva lidé, takže nám rostou i mzdové náklady," vysvětluje Nováková s tím, že Boží Dar si rozhodně nebude umělý sníh vyrábět do zásoby.

Těžké časy v lyžařských střediscích se projevují ovšem i v nedostatku personálu, tedy toho sezónního. I zaměstnanci jsou lidé, kteří mají hypotéky a práce na sezónní úvazek se pro ně stala zásadní překážkou. "Mám tu lidi, kterým končí příští rok fixace hypotéky. Jsou zoufalí. Není se jim proto co divit, že budou raději pracovat za německé než české peníze, i když i my jsme už navyšovali platy. Pak se nemůžeme divit, že zaměstnance máme problém sehnat," upozorňuje jednatelka technických služeb.

Gymnazisté sázeli na Myslivně třešně. Nahradily legendární kaštany

Také ve Skiareálu Plešivec chystají zdražení skipasů přibližně o 10 procent. "Rozhodli jsme se ale, že budeme zdražovat jen ceny dospělých, a dětské skipasy necháme za stejné ceny, co platily vloni," říká jednatel areálu Petr Voráček.

I on si je dobře vědom toho, že důležitým faktorem pro nadcházející sezónu bude vývoj zimy. Časté střídání teplot může provoz ještě mnohem více zdražit kvůli výrobě umělého sněhu. "Navíc, když je větší mráz, dokážeme sněhu vyrobit mnohem více, než když je jen pár stupňů pod nulou," konstatuje jednatel Plešivce s povzdechem, že lyžařská sezóna je příliš krátká na to, aby dávala pozitivní vyhlídky. "Vleky spouštíme kolem Vánoc, do té doby to nemá cenu, protože lidé mají v předvánočním čase zcela jiné starosti. No, a končíme vlastně v polovině března. Nejsou to ani tři měsíce, toho času opravdu příliš nemáme. O zkracování už tak krátké sezóny ale u nás neuvažujeme," dodává Voráček.