Skiareály jsou plné lyžařů. I přes oblevu

Lyžaři vzali hory útokem. Mohou za to dovolené na konci roku i varování meteorologů před deštěm a oblevou, která právě dorazila. V lednu už by se zase měly podmínky lyžařům i běžkařům zlepšit, ale v posledních dnech teploty skáčou z extrému do extrému.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Lyžařská střediska jsou i přes oblevu plná lyžařů. Na snímku Skiareál Bublava. | Foto: Deník/Roman Cichocki

Jak hlásí bublavští vlekaři, po zasněžování jsou sjezdovky ve skvělém stavu. Jezdí sedačková lanovka, poma i dětský park. V provozu je půjčovna lyží, lyžařská a snowboardová škola. "Jedeme každý den od 9 do 20 hodin," dodávají ze skiareálu. "Jsme na dovolené u příbuzných v Kraslicích. S sebou jsme si vzali lyže, protože je tu kousek bublavský skiareál. Sjezdovky jsou dobře upravené. Jezdíme většinou na sedačkové lanovce, na té fronty skoro nejsou," řekla Eva Svojanovská, která přijela na Bublavu z Prahy s manželem. Novoroční ohňostroje budou jen domácí. Pejskaři by měli dbát rad odborníků Lyžaři si užívali i ve skiareálu Klínovec. V provozu bylo několik lanovek i vleků, sjezdovky jsou upravené. S čím se musejí lyžaři rozloučit, je slunečné počasí. V oblačnosti, která nyní panuje, se tvoří mlha.