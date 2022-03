Ve Skiareálu Mariánky jsou také nyní naprosto vhodné podmínky pro lyžování. K dispozici jsou dvě sjezdovky ze tří, padesát pět centimetrů sněhu a teplota okolo mínus jednoho stupně. Návštěvníci hlásí spokojenost a vidět jsou převážně rodiny s dětmi. Provozovatel skiareálu Vladimír Černý poukazuje na malou kapacitu lanovky, se kterou se podle jeho slov sedmnáct let nic nedělalo. „Bohužel jsme strašně limitující lanovkou, která je pro velký počet lyžařů nedostatečná. Na městě slyšíme po celá léty jen sliby, ale zatím se nic neděje. Běžně se stává, že je tu třeba pět set lidí a stojí tu i půl hodiny. Mně je těch lidí úplně líto, ale my s tím jako provozovatel bohužel nic udělat nemůžeme, rozhoupat se musí město. Doufám, že se po volbách rozhoupá a zainvestuje nejen do lanovky, ale i samotného areálu. Jinak jedeme skvěle, máme vysněženou kompletně celou Krakonošku, ale i také levou část slalomáku,“ sděluje.

Zimní vyžití chladných radovánek je připravené i ve Ski Centru Bublava – Stříbrná. Sjezdovky jsou kromě jedné všechny sjízdné, lanovek a vleků je také také dostatek.

