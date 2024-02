Studium podpoří některé z českých univerzit i Sokolovská uhelná a skupina Suas Group. Připravované chodovské technické lyceum by mělo nést název Avantech. Jméno nové školy je vytvořeno ze dvou latinských slov, které v překladu znamenají pokrok a technika. První studenty chce lyceum přivítat v září roku roce 2026.

„To je přesně to, co chceme, aby budoucí studenti v našem lyceu našli,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že pojmenování pomáhala vytvořit umělá inteligence. Návrhem názvu se ještě budou na nejbližším jednání zabývat chodovští zastupitelé. Nyní probíhají administrativní záležitosti. Město chce, aby škola byla nejpozději do konce roku zapsaná v rejstříku, a mohly se zahájit potřebné práce. V následujících měsících chce město veřejnost podrobněji seznámit s cíli, aktivitami a plány nové střední školy.

Při opravě Slovenské ulice musí firma zajistit přístup k velkému parkovišti

Jako zcela zásadní vidí zřizovatel školy spolupráci s místními firmami, jako je například Sokolovská uhelná a další významné podniky. Ve vzdělávání spolupráci přislíbila také Česká zemědělská univerzita v Praze a cílem je do projektu zapojit i další univerzity. „Ještě do konce roku by tak mělo dojít k podpisu společného memoranda mezi městem, vysokými školami a několika technologickými společnostmi, z toho některé patří skutečně k světové špičce ve svých oborech,“ poznamenal Pizinger. Dodal, že část výuky by se odehrávala přímo v provozu firem.

Investiční příspěvek města spočítaný na přibližně 17 milionů korun, přičemž technické zhodnocení majetku jeho hodnotu navyšuje o více než 60 milionů korun. Očekávaný roční dopad do rozpočtu města se pohybuje ve výši dva až tři miliony. Při plném obsazení školy se plánuje maximálně 12 tříd po 25 studentech uzpůsobených pro současnou moderní výuku.

Mladík, který zapálil Penny v Chodově, je obžalován. Hrozí mu až šest let vězení

Pro studenty z jiných měst, ale i pedagogy by mohl být k dispozici nový internát v dnešním penzionu Harmonie, který letos město odkoupilo.

Podstatná část nákladů půjde z několika zdrojů. Mzdy z ministerstva školství, modernizace budovy pak z Operačního programu Spravedlivá transformace a dalších. Klíčové je získání dotace na spolufinancování modernizace školy. „Nebude to hned. Bude trvat ještě nejméně dva roky, než se v budově naproti radnici otevřou první moderní učebny pro studenty. Budou to dva roky tvrdé práce nejen pro mě, ale pro celý realizační tým. Ale bude to stát za to,“ dodal starosta Chodova Patrik Pizinger.

Zdroj: Cichocki Roman