Uvolněné místo bude nyní k dispozici pro dlouhodobé záměry města. „Jedním z nich je například výstavba nových polyfunkční domů a podzemního parkoviště. Pro tuto variantu si radnice už nechala zpracovat studii,“ dodal mluvčí.

Na náměstí ČSM nakupovali nejen Chodováci v květinářství, papírnictví, oděvech, je tam herna či potraviny. Tyto stánky v chodovské ulici jsou mezi místními známé a oblíbené. Bílé prodejní stánky na náměstí ČSM, budou na svém místě ještě nejméně dva roky. Rada města nájemcům na tuto dobu prodloužila smlouvy na pozemky pod stánky. Chodov by rád okolí náměstí ČSM v budoucnu zrevitalizoval a už před lety si proto nechal zpracovat objemovou studii. Podle ní by se lokalita proměnila na lukrativní moderní městskou část. Pro případnou výstavbu by město hledalo vhodného investora.

Nová ZUŠ sídlí nyní v rekonstruované budově v ulici Dukelských hrdinů. Poprvé v dějinách města jsou všechny obory pod jednou střechou. Žáci i pedagogové mají moderně vybavené učebny, kabinety nebo velký hudební sál. Celkové náklady se vyšplhaly na 60 milionů korun. Dříve tam byla základní škola. Budova byla prázdná zhruba tři roky a nejlepší využití bylo podle vedení města přesunout do budovy základní uměleckou školu. Objekt prošel kompletní rekonstrukci. Využívaný prostor se zvětšil ze zhruba 1500 metrů čtverečních na 2000 metrů. Bylo tak možné vytvořit zázemí k tanečnímu sálu a sociální zařízení. Nechybí koncertní sál se šatnou pro účinkující, kuchyňka a sklad na stojánky a různé ozvučení. Škola má také prostor pro další rozvoj či nové nápady.

"Stav bývalé ZUŠ již neumožňoval jeho další využití a rekonstrukce bez jasného využití nedávala smysl. Proto došlo k demolici. Pro město to je první impuls k zahájení revitalizace celého území okolí parku a přípravě pro budoucí investice," řekl starosta Chodova Patrik Pizinger.