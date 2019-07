Sokolov – Bránou vedoucí do světa fantazie prošly letos v červnu na tři stovky dětí ze sokolovských základních škol. Školáci se tak stali pasovanými čtenáři Městské knihovny Sokolov.

Knihovna tradiční akci spojenou s koncem školního roku připravila i letos. U pasování na čtenáře nemohlo chybět probuzené knihovnické strašidlo Uršula Hejhula Povidlová Písmenková. Každý budoucí žák druhé třídy prochází rituálem pasování, kdy po projití Brány do světa fantazie, přečtení slibu rytíře řádu čtenáře a podpisu do kroniky dostane knížku s názvem Prázdninové pohádky. Nechybí ani přihláška do Městské knihovny Sokolov, díky níž bude mít registraci zdarma.