Školáci viděli v akci policejní psy při hledání drog a materiálu na výrobu výbušnin. Tři psi si získali srdce dětí už od první minuty a doslova nadšení způsobilo štěně, které s hravostí vběhlo mezi děti a užívalo si jejich pozornost. Potom si děti zkusily metody daktyloskopie a na vlastní kůži odebraly otisky i z různých povrchů. Děti se staly také policejními adepty a zkusily fyzické testy. Viděly i vybavení zasahujícího policisty a podívaly se na krátké filmy z policejních akcí.

Po dobrém obědě čekalo účastníky akce rozdělené do oddílů pět stanovišť: luštění šifer, desková hra Krycí jména, hádání se Sherlockem Holmesem, úniková hra a v jedné místnosti museli odhalit zloděje podle indicií v policejní složce. Všechno šlo hladce, protože po celou dobu provázeli děti zkušení externí vedoucí spolupracující s DDM. Kromě programu čekala na děti svačina i zajištěné sladkosti z „loupeže“ či tužka s neviditelným inkoustem a kouzelnou baterkou.

" O tom, že si to děti užily, vypovídá, že někteří rodiče, kteří přišli pro svá dítka před skončením programu, museli ještě odejít, protože přání dětí zůstat až do konce nešlo odolat. A to je opravdová satisfakce pro pořadatele akce za hodiny a dny příprav," řekla vedoucí oddělení přírodovědy a sportu Jarmila Burianová.