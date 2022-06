Orchidejová louka v Kolové se otevřela veřejnosti

Vše, co se děti naučily při dopolední výuce, pak zúročily při odpoledních a večerních volnočasových aktivitách. S odpoledním programem, který byl zaměřen na sport, zábavné soutěže a hry, přišli na řadu žáci devátých ročníků. Děti byly proto rozděleny do deseti smíšených skupin, ve kterých trávily každé odpoledne a soutěžily pod vedením žáků devátých tříd jako jeden tým. Aktivity byly vybrané tak, aby děti musely spolu nejen soutěžit a sportovat, ale i mezi sebou komunikovat a používat to, co se při dopoledním programu naučily. Žákům devátých tříd proto patří za jejich nasazení a pomoc velký dík kraslických pedagogů.

"Našim přátelům z Německa jsme se vzhledem k pobytu na táboře snažili přiblížit i táborové dění. Pro některé děti to tak bylo úplně poprvé, co si prošly bobříka odvahy, prožily táborovou diskotéku, opekly si buřty na ohni, zastřílely si ze vzduchovky, hodily granátem či se zúčastnily dalších soutěží a aktivit, které ještě nezkusily. Nechyběl ani dětský den.

Iniciativa chce Sokolovákům sehnat střechu nad hlavou

Díky podpoře majitele Paintball Areny Cheb pana Kuběnky si děti mohly i vyzkoušet netradiční adrenalinový zážitek," pokračuje Morávek.

Soutěžilo se také ve skákání v pytlích, v tahání lanem, v hodu kroužků na cíl, šermu či přesné střelbě na basketbalový koš. Všechny děti si nejen toto odpoledne, ale i celý pobyt podle učitelů náramně užily. Velký úspěch měl také bazén v areálu tábora.

"Na závěr je třeba ještě uvést, že o naše hladové žaludky se pak vynikajícím způsobem postaraly paní kuchařky, za což jim musíme velmi poděkovat. Náš dík patří i všem ostatním, kteří se o nás všechny na táboře starali. Nesmíme proto vynechat ani naše paní učitelky, kolegy a kolegyně z montessori školy v Plavně, pana správce, naši zdravotnici či paní uklízečku. Děkujeme moc," dodal Morávek.

Škola se bude snažit, aby se její pilotní projekt ujal a mohli ho uskutečnit i v příštím roce. Konat se mohl i díky finanční podpoře Fondu malých projektů Česko-Sasko Euregio Egrensis.