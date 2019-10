Základní škola v Havlíčkově ulici v Kraslicích se pod záštitou ekologického klubu KLEN zúčastnila tradiční celorepublikové akce Ukliďme Česko.

Školáci z Kraslic nasbírali přes půl tuny odpadků. | Foto: Archiv ZŠ

Do okolí školy vyrazily děti z 1. stupně. Za krátký čas nasbíraly 50 kilogramů odpadu a dozvěděly se, jak důležitou roli má každý z nás pro čisté životní prostředí. Po nich se na výpravu, která má přispět k čistotě města a okolí, vydali i žáci druhého stupně, a to za likvidací černých skládek a odpadků. Žáci se rozdělili a vydali se k nádraží, na stezku od městských sadů směrem na tisovský hřbitov, další přímo do městských sadů, ale i na bývalý skokanský můstek. Žáci 6. tříd uklidili 90 kg odpadu, 7. třídy 300 kg odpadu, 8. třídy 40 kg a 9. třídy 60 kg odpadu. „Jen při této akci dohromady z našeho města zmizelo neuvěřitelných 540 kilogramů odpadu. Toto číslo je opravdu obdivuhodné, dětem děkujeme za velké nasazení,“ říká kantorka Iva Kyselová. „Zároveň se těšíme na jarní termín 4. dubna 2020, kdy jistě pod záštitou spolku KLEN zase něco podnikneme,“ dodala její kolegyně Iva Sokolová.