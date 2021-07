/FOTOGALERIE/ Sedmákům ze základní školy v Lomnici u Sokolova se podařila skvělá věc. Během pondělí namalovali obraz, který jejich třídní učitelka Nikola Trojanová nabídla na sociálních sítích k prodeji s tím, že výtěžek pošlou do tornádem zničené obce Hrušky na jižní Moravě.

Sedmáci v lomnické ZŠ | Foto: Deník/Roman Cichocki

Pomoc směřovali konkrétně do tamní základní školy. Během jednoho dne se podařilo vybrat bezmála 30 tisíc korun. A to není vše. Do pomoci se totiž zapojila celá škola i rodiče dětí.