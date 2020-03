Mateřské školy v Sokolově zavedly od úterý 17. března omezený provoz.

Znamená to, že jejich snížená kapacita bude využita výhradně pro děti rodičů, kteří chodí do práce. Případné další mimořádné případy budou řešeny individuálně. Nad rámec toho pak bude MŠ Alšova vyčleněna pro péči o děti rodičů zaměstnaných ve složkách integrovaného záchranného systému, pracujících ve správním obvodu Sokolova. Pro tyto účely je vyhrazen i dům dětí a mládeže, kde bude postaráno o školou povinné děti do deseti let. Sokolov chce umožnit, aby ve školkách mohli mít děti také prodavači, řidiči autobusů nebo další profese, jejichž aktuální činnost není vládou omezena, a proto zůstávají školky nadále otevřené.