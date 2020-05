Hřiště budou mít stejnou otvírací dobu, přístupná budou až do října. K dispozici ale letos nebude sportovní areál u domu dětí a mládeže, který bude sloužit výhradně pro příměstské tábory. O zajištění pořádku na školních hřištích zpřístupněných pro veřejnost se postarají správci Městské policie Sokolov.

Do konce června to bude v pondělí až pátek od 16 do 20 hodin, v sobotu a v neděli pak od 14 do 20 hodin. V době letních prázdnin, tedy v červenci a v srpnu, budou hřiště přístupná denně od 14 do 20 hodin. V září bude provozní doba stejná jako v červnu, v říjnu rovněž jen s tím rozdílem, že se budou hřiště zavírat už v 19 hodin.

O otevření některých školních hřišť veřejnosti rozhodlo vedení města už před několika roky pro velký zájem lidí o sportování. Jedná se o hřiště, která prošla celkovou rekonstrukcí.