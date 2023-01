V obci s 242 obyvateli odevzdalo platný hlas 124 z nich. Z toho plných 105 voličů hodilo do urny volební lístek se jménem Andreje Babiše. Svou podporu mu tak dalo celých 84,68 procenta obyvatel Milhostova. Po předchozích volbách se obci říkalo s nadsázkou Zemanov, díky obrovské podpoře Miloše Zemana. Možná se tak rodí nová přezdívka, a to Babišov. V jiné obci Karlovarského kraje totiž tak velkou podporu prezidentský kandidát hnutí ANO nezískal.

Deník zjišťoval, jek se v Milhostově žije. "Spíše než prezidentské volby mě trápí drahé energie. Jsem na mateřské dovolené, mám dvě děti a vše poplatit není sranda. Jestli by nám pomohl Babiš z krize, nevím, ale ten druhý určitě ne," říká na zdejším sídlišti mladá maminka se dvěma dětmi. Sídliště je jakýsi vršek obce. Je na něm ještě fotbalové hřiště s restaurací. V dolní části obce, kde je i obecní úřad, jsou rodinné domky.

Na malém sídlišti potkáváme další mladou maminku s kočárkem. O budoucnost je tedy v Milhostově prozatím postaráno. "Žije se mi zde dobře. V zimě je to horší například s nějakým vyžitím. Nic zde není, a tak nezbývá než být doma. V létě se dá chodit na procházky. Jsem ráda, že zde funguje mateřská škola a malotřídky základní školy. Starší školáci jezdí do nedalekých Františkových Lázní," říká pětadvacetiletá Diana.

Starší muž se představil jako Vilda Smik. "Já jsem volil Babiše. Žije se mi tady dobře, nic mi nechybí. Hospoda je tu jedna, ale já tam nechodím. Krámek taky jeden, ale nic tam pořádně nemá a v zimě netopí," rozpovídá se.

Do řeči se s námi dává i dvanáctiletý Adam. "Mohl by tady být nějaký skatepark nebo něco podobného. Jinak jsme v Milhostově spokojení. Co se mi ale nelíbí, je drahé dojíždění autobusem do školy. Tam a zpátky musím platit 34 korun denně," říká.

Další z obyvatelek, která nechce být jmenována, si stěžuje na starostu. "Žiji tady celý život. nové vedení obce na nás na horním sídlišti kašle. Chce to investice do domů i vnitřního vybavení bytů. Jsou to jejich byty a nakonec jsem si musela koupit sama i sporák. Dělají rozdíly mezi lidmi dole v barácích a nahoře v bytech na sídlišti," říká. V panelových domech je vidět i složené dřevo. Při prudkém zdražení elektřiny přešli někteří nájemníci z elektrického topení zpět na dřevo. "Zaplať pánbůh, že to jde. Jinak bychom se nedoplatili."

Dosluhující prezident Miloš Zeman po volbách objížděl obce, kde mu voliči dali největší podporu. Chybět tedy nemohl v roce 2019 ani v Milhostově. Zda sem dorazí i Andrej Babiš, a budou obci přezdívat Babišov, ukáže až čas.