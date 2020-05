Skřiváň, Tuřany a Mnichov. To jsou území v Karlovarském kraji schválená vládou jako chráněná pro akumulaci povrchových vod.

Je to jedno z řady opatření, která Ministerstvo zemědělství přijímá, aby zmírnilo projevy sucha související se změnou klimatu. Vodní nádrž Mnichov by mohla mít plochu 182 hektarů, Tuřany 143 a nejmenší Skřiváň pak 36 hektarů. Celkový objem vody ve všech by byl 39,6 milionu kubíků. Kromě přípravy velkých vodohospodářských staveb včetně nových přehrad je to mimo jiné obnova a stavba rybníků, obnova lesů, mokřadů či remízků.