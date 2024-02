Mohou se i letos těšit pivaři na velikonoční speciál?

Ano, ten nesmí v naší nabídce chybět. Letošní várka čítá šest tisíc piv. Jde o Velikonoční Ale. Po tomto speciálu je velká poptávka a každým rokem je vždy velmi rychle rozebraná. Je totiž v nabídce pouze v období Velikonoc. Pivařům mohu prozradit, že jde o svrchně kvašenou třináctku. Jeho zelená barva vzniká již během přípravy mladiny, tedy již na varně. Přidáním směsi několika bylin se změní barva piva ze zlatavé na sytě zelenou a chuť a vůně piva získá tóny máty, eukalyptu a kopřiv. Tomuto bylinnému aroma ještě sekunduje pečlivě vybraná směs chmelů. Takto vzniká Velikonoční speciál, který má chuť přicházejícího jara.

Výstava kraslice v Kraslicích přinese jarní inspiraci z rukou mistrů

Prozradíte recepturu velikonočního speciálu?

Zelená barva tohoto speciálu je kombinací několika faktorů. Většinu z nich jsem už prozradil. Zbylé detaily si nechávám pro sebe. je to moje know how. Některé pivovary mají totiž hnědozelenou barvu a já se snažím, aby náš speciál byl pouze krásně do zelena. Při výrobě tohoto piva přidáváme do varny sušenou mátu, kopřivy a citronovou trávu. To, jak dosáhnu krásné zelené barvy, je moje tajemství.

Ačkoliv to nevypadá, je stále zima. Co tedy zimní speciály?

Nabízíme zimní speciál Mountain Winter Ale. Když jsme přemýšleli nad tím, jaké pivo by se hodilo k pomalejšímu zimnímu popíjení a které by zároveň mělo trošku sváteční charakter, tak nám na mysl přišly belgické ejly. Rozhodli jsme se pro jeho trošku netradiční pojetí a uvařili jsme jej jako belgickou variantu stylu IPA. Pivo jsme tak uvařili částečně ze sladu belgického klášterního typu, který mu propůjčuje krásnou sušenkovou vůni a chuť, a nachmelili jsme jej americko-německou směsí chmelů, díky čemuž získal taky příjemnou vůni květin a jemnou hořkost. Náš nový Winter Ale kvasíme belgickým kmenem kvasnic za vyšších teplot. Díky tomu v něm najdete i trošku švestkového aroma a trošku hřebíčku, které se skvěle doplňují se sušenkovou chutí použitého sladu a květinovými vůněmi aromatických chmelů.

Nezbývá než se zeptat před nadcházející sezonou i na letní speciály…

Vaříme také. Typickou ukázkou je Summer Ale 10°. Toto lehké letní pivo stylu American Pale Ale vyniká svým svěžím charakterem, který mu propůjčuje pečlivě vybraná kombinace tří amerických chmelů. Ty jsou do piva přidávány nejen na varně, ale také během takzvaného studeného chmelení v ležáckém tanku. Díky tomu se toto pivo pyšní výrazným chmelově-citrusovým aroma a vyšší hořkostí, které z něj v kombinaci s jeho lehkým tělem dělají perfektní letní osvěžení. dalším je podobné nealkoholické řemeslné pivo, které kombinuje příjemné vlastnosti Pale Ale s výhodami nízkokalorického nealkoholického nápoje. Uvařené výhradně podle bavorského zákona o čistotě s pouze čtyřmi složkami (voda, slad, chmel a droždí), chutná překvapivě ovocně, chmelově a je osvěžující.

Fanoušky nadchla atmosféra v Klingenthalu. Zklamaní byli jen z výkonu Energie

Letní, zimní, dýňové na Heloween, vánoční, velikonoční. Co jiného pivovar nabízí?

Naše nabídka je velmi široká, každému chutná něco jiného. Celoročně vaříme skvělé ležáky. Vychutnat si je mohou návštěvníci u nás přímo v pivovaru na terase či v bistru. Máme také eshop, kde si vybere snad každý zákazník a pivo mu doručíme až domů. Zavážíme také řadu obchodů a větších obchodních center nejen v našem kraji.

Velmi oblíbeným se stalo i vaše bistro. Co nabízí?

Kromě letních piv, jsme otevřeli i bistro přímo u našeho pivovaru. V počátcích jsme na na zkoušku některé dny prodávali ve stánku občerstvení a nečekali jsme, jaký úspěch to bude mít. Překvapil nás velký zájem. Proto jsme to rozjeli naplno. Na jídlo i pivo se zastavili lidé, kteří šli kolem, dále turisté, cyklisti, místní, prostě bylo plno.

Mluvíte o cyklistech. Co novinky pro ně?

Cyklotrasy v tomhle koutku Karlovarského kraje jsou velmi oblíbené. Řada cyklistů se u nás zastaví, posedí, občerství se. Mohou zkusit Maiselovo pšeničné nealkoholické pivo. Je to ideální fitness a wellness drink pro aktivní konzumenty. Sportovní verze Maisel’s Weisse, stejně jako všechny ostatní Maiselovy bílé odrůdy, je vyrobena pouze z přírodních surovin, je bohatá na vitamíny, je izotonická a má o 40 procent méně kalorií. Díky speciálně vyvinutému způsobu vaření se pivovaru podařilo jemně odstranit alkohol a přitom zachovat charakteristické vlastnosti Maiselovy pšenice. Také tato varianta má jedinečnou červenavou zářící jantarovou barvou a pikantní ovocnou chuť.

O vlastníkovi historické sbírky nástrojů z Kraslic rozhodne Vrchní soud v Praze

To ale není vše co jste cyklistům připravili…

Máte pravdu. Mají tu skvělé venkovní zázemí s posezením a to včetně servisu, který se jen tak nevidí. Nechybí stojan či myčka na kola. K dispozici mají nářadí i nabíječku na kola. Elektrokola se stávají fenoménem pro čím dál více lidí proto jsme jim vyšli vstříc. Bistro bude otevřené od května do září.

Máte nepřebernou nabídku piv. Jak těžké je uvařit speciály?

Sládka to musí především bavit. Jde i o to, aby byl inovativní, vymýšlel a sladil různé chuti. Na nás je sledovat trendy na trhu, co zákazníci chtějí a vyžadují, co jde na odbyt a vyjít jim vstříc. Díky moderním technologiím dnes můžete koupit chmel z celého světa. A díky tomu můžete uvařit pivní speciály celého světa.