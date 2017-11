Slavkovští senioři studují na Akademii umění a kultury

Horní Slavkov – Senioři jsou velkou částí populace města, a je určitě třeba jim věnovat pozornost. Toho si jsou v Horním Slavkově vědomi, a proto je pro seniory určena řada akcí, které se ve městě konají. Tou nejnovější je Akademie umění a kultury, kterou pořádá zdejší základní umělecká škola (ZUŠ) právě s podporou města.

Studijní indexy převzali senioři při slavnostním zahájení Akademie umění a kultury z rukou starosty Alexandra Tereka.Foto: ZUŠ

„Z mého pohledu se jedná o další smysluplné využití objektů Základní umělecké školy v Horním Slavkově, navíc jde o další věkovou skupinu, která se zde vzdělává. Věřím, že dojde i k mezigeneračním setkáváním dětí a žáků ZUŠ se seniory města. Velice mne překvapila příjemná nálada při zahájení akademie, senioři jsou rádi, že pro ně někdo takové aktivity organizuje,“ uvedl ředitel ZUŠ Jan Zapf.

Akademie byla zahájena v říjnu, kdy senioři slavnostně převzali z rukou starosty města Alexandra Tereka indexy k zapisování své účasti na jednotlivých vzdělávacích seminářích. „Každá taková aktivita, která seniorům pomůže aktivním způsobem trávit svůj volný čas, je určitě z naší strany vnímána velmi kladně a určitě ji vždy podpoříme, když budeme moct,“ poznamenal starosta Terek.

Akademie potrvá do března 2018 a senioři se mohou těšit na zajímavé přednášky, pořady, výtvarné dílny, zkrátka vše, co se týká uměleckého školství. Prvním pořadem byl Vietnam – země dětí. „Klára Štěpánková a Robert Mára přiblížili, jaké je to, žít v této zajímavé zemi, sami totiž ve Vietnamu dva roky pobývali. Pořad byl plný fotografií, videí, ale také dotazů,“ přiblížil první pořad ředitel Zapf. Přednáška hudební pedagožky Jiřiny Hochové se věnovala Jaroslavu Ježkovi. V nejbližší době seniory čeká výtvarný ateliér ZUŠ pod vedením Kateřiny Brindzové. Vyrábět budou škrobový papír.