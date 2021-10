Sezona pálenic je v plném proudu, hlásí provozovatelé palíren v Plzeňském kraji. Ti v současné době vypalují vykvašené švestky. Milovníci kořalek však také momentálně vozí zpracovatelům jablka, která nyní dozrávají. Litr padesátiprocentního alkoholického moku vyjde zhruba na dvě stovky korun.

Letošní úroda švestek byla podle Richarda Schwarze, majitele Sadů Schwarz Vranov v části Břas na Rokycansku, podprůměrná, úroda jablek průměrná. „Na zahradách jablka jsou, ale jejich kvalita není valná. Jsou poškozená od vos, ptáků, ale také od chorob, a nejsou proto vhodná ke skladování,“ upřesnil Schwarz s tím, že taktéž v jeho sadech je sklizeň průměrná, ale jablka jsou spíše větší. „Právě méně kvalitní jablka jsou vhodná na pálenku, moštování nebo k okamžité spotřebě,“ poznamenal.

Ve vranovských sadech nyní zpracovávají švestky, které předtím kvasily zhruba čtyři týdny. „Kvašení ale záleží na období, kdy lidé ovoce přivezou a hlavně na cukernatosti a zralosti daných plodů. Třeba jablka, která budeme vybírat na konci listopadu, budou kvasit až do jara,“ vysvětlil Schwarz.

Do vranovské palírny mohou zákazníci přivést načesané nebo sesbírané ovoce, ale také svůj polokvas nebo hotový kvas. „Preferujeme ale nasbírané ovoce, protože ne každý umí kvas vyrobit. Často k nám pak zákazníci vozí kvasy zničené a nevhodné na pálení,“ upozornil sadař.

Schwarz uvedl, že o pálenku je v letošním roce velký zájem. „Přijíždí k nám stálí zákazníci, okruh se ale také rozšířil o nové, což nás těší,“ uzavřel.

Jeho slova potvrdil také Pavel Krýzl, který pracuje v palírně v Měčíně na Klatovsku, kam si zákazníci přivážejí ovoce už nakvašené. „Momentálně jedeme naplno. Lidé nejvíce vozí švestky a jablka,“ zhodnotil Krýzl s tím, že neobvyklé nejsou ani ovocné mixy z jahod, malin, jablek, hrušek a dalšího ovoce.

PÁLÍ DO KVĚTNA

Sezóna pálení začíná podle něj v polovině září a trvá až do května, největší nápor je pak do poloviny ledna. „Lidé si jablka naloží, uskladní třeba do kůlny a nechají kvasit. Kvas dovezou například až v květnu a mají výbornou kořalku,“ řekl Deníku Krýzl a doplnil, že vypálený alkohol si v hlavním sezóně lidé vyzvednou zhruba do pěti dnů. „Za litr padesátiprocentního nápoje zaplatí 190 korun.“

Kde pálí a jak mají otevřeno

Pěstitelská pálenice Břasy - odběr ovoce či kvasu – každá sobota od 13 hodin do cca 17 hodin (dle počtu zájemců)

Palírna v Měčíně - možný pouze odběr vykvašeného ovoce dle domluvy na telefonním čísle 777 308 012