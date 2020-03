Jídlo v ledničce, zapnuté elektrospotřebiče a řadu potřebných věcí mají Češi ve svých bytech, které vlastní v sousedním Německu. V souvislosti s opatřeními proti koronaviru do nich však nemohou a v současnosti netuší, jak dlouho celá situace potrvá. Navíc většina tam nemá ani trvalé či přechodné bydliště.

„Máme apartmán v Bavorské Rudě. Strávili jsme tam víkend těsně před zavřením hranic, o týden později tam měla jet babi s našimi dětmi. Tak jsme jim tam nechali jídlo. Doufáme, že lednička vydrží, a až se tam dostaneme, že bude všechno až na zkažené potraviny v pořádku,“ říká Martin Šimek z Plzně, který v garsonce v apartmánovém domě pár stovek metrů za českými hranicemi pobývá často. Podobně jako zmíněná rodina jsou na tom desítky dalších majitelů nemovitostí jenom v Bavorské Rudě. „Paní správcová nám poslala e-mail, že nám na všechno dají pozor, ať se nebojíme. Věřím, že až se dostaneme z nejhoršího, budeme moci do svých nemovitostí odjet a strávit tam třeba letošní léto,“ dodává Tereza, která má byteček nedaleko.

„Chápeme, že epidemiologická situace je nyní vyhrocená, ale v okamžiku, kdy se procento nakažených osob v Schengenu vyrovná, je nesmysl mít zavřené hranice,“ zdůrazňuje další obyvatel apartmánového domu. Připomíná, že přechodný pobyt si většina Čechů v Německu nezařizovala. „O byty se musíme postarat. Stejně jako o placení všech poplatků a různé vyřizování na úřadech,“ dodává Martin Šimek.

Pobyt na chalupě v Bavorsku musí nyní oželet i karlovarský podnikatel Čestmír s rodinou. „Budeme doma, protože se tam nedostaneme. Zásoby jídla tam máme, ale ty, které vydrží. Základní věci na víkend si kupujeme, když se na chatu vypravíme,“ uvádí. O chatu strach nemá. Vždy, když rodina odjíždí, vypíná elektřinu a objekt zabezpečí. „Chata je hlídaná, na kemp, kde ji máme, dohlíží ostraha,“ doplňuje Čestmír.

Podle starosty Božího Daru Jana Horníka vlastní byty za hranicemi s Božím Darem desítky lidí. „Podle mých informací si je pořídili například v Oberwiesenthalu a Braitenbergu,“ uvedl starosta. Ani tito lidé, pokud tam nebydlí celoročně, se do svých bytů nedostanou.

„To, že někdo vlastní nemovitost v cizině, nepatří mezi výjimky pro výjezd za hranice. Pokud by v té nemovitosti měli trvalý nebo přechodný pobyt, tak bychom je tam zřejmě pustili. Ale při návratu zpátky by museli do okamžité čtrnáctidenní karantény. Takových lidí však, vzhledem k tomu, že pobyt kvůli Schengenu nikdo neřešil, moc nebude,“ konstatoval mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.