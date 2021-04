Svými jarními a velikonočními výrobky se snaží šneci přivydělat na svou činnost. A jejich výrobky jdou vždy na dračku. "Výrobky jsou tvořeny vždy pouze po jednom kuse, tvoříme je s láskou pro vás, abyste si zkrášlili Vaše domovy, tvoříme v rámci našich možností, děkujeme za trpělivost a pochopení," vzkazují lidem šneci.

"Když jsem dostal jeden z výrobků do ruky, je ještě hezčí než na fotce, nebyl jsem schopen skoro nic říct. U mého domu mě zastavila mladá sousedka, byla zvědavá, kde jsem to vzal. Nemohla z toho spustit oči. Tak jsem jí vysvětlil, kdo to vyrábí. Moc se jí to líbilo," říká Jiří Bitrych z Kraslic.