Lidé na Kraslicku se ráno 28. listopadu probudili do tmy. Nefungovala elektřina, signály mobilních operátorů ani data. Provoz na silnicích byl minimální. Řidiči se totiž nedostali ven z Kraslic ani do Kraslic. Mnozí museli čekat v koloně na příjezd hasičů a silničářů, kteří odstraňovali popadané stromy. A také se tak trochu modlit, aby na ně v koloně nespadl další strom. Situace se začala lepšit až odpoledne.

Sníh odřízl Kraslicko od světa | Video: Cichocki Roman

Stromy jsou ale stále ohnuté nad řadou komunikací a hrozí, že pod vlivem těžkého mokrého sněhu budou padat i nadále. I přes den stále dochází ke krátkodobým výpadkům elektřiny a v odlehlých oblastech nejde vůbec. Silničáří upozorňují motoristy, že by se této oblasti měli vyhnout, místa jsou nebezpečná. Některé z úseků jsou uzavřené.

„Snažíme se úseky prořezávat, ale Kraslicích, Oloví a Boučí je lepší se vyhnout a nejezdit tam. Žádáme řidiče, aby do Kraslic vůbec nejezdili. Ti, co tam jsou, by měli být opatrní,“ uvedl dispečer Údržby Karlovarského kraje Josef Bulka. Odříznutá byla ráno od okolního světa i Rotava. "Jeli jsme ráno na kontrolu do plzeňské nemocnice a museli se vrátit. Hasiči vše uzavřeli. Byly popadané stromy, dráty, uvíznul autobus. V tomhle počasí nemělo cenu riskovat," řekla Jana Lihlová z Rotavy. Po poledni se dalo z Kraslic odjet přes Jindřichovice, ale s nejvyšší opatrností.

Zdroj: Cichocki Roman

Podobná sněhová nadílka v listopadu nebyla v regionu minimálně deset posledních let. V souvislosti s vydatným sněžením dochází na území Karlovarského kraje k déle trvajícím výpadkům elektrické energie a signálu mobilních operátorů. Na odstranění výpadků se intenzivně pracuje.

Situace byla vážná i na dalších místech Karlovarského kraje. Hasiči v souvislosti se silným sněžením do odpoledne vyjížděli k 250 zásahům. "Většinou jsme odstraňovali spadlé stromy z komunikací a v jednotkách případů také stromy nebo elektrické vedení spadlé na zaparkovaná vozidla. Čtyřikrát jsme poskytli náhradní zdroj elektrické energie po výpadku. Ve třech případech to bylo pro zajištění napájení kyslíkového přístroje pacienta a jednou pro zajištění tepla v chovu drůbeže. Oblasti Kraslic, Chodova a Nejdku byly postiženy dlouhodobým výpadkem elektrické energie a signálu mobilních operátorů. Také byl zastaven provoz na železniční trati ze Sokolova do Kraslic," informoval odpoledne mluvčí krajských hasičů Lukáš Černý. Výpadky se postupně daří energetikům odstraňovat. "Na řešení situace se podílelo 53 jednotek hasičů. Všechny hlášené události byly bez zranění osob. Upozorňujeme ovšem, že od odpoledne jsou v platnosti další výstrahy meteorologů," dodal mluvčí hasičů.