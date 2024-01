Deště vystřídaly silné mrazy a vlekaři v regionu se zaradovali. Ještě minulý týden pršelo a řeky se vylévaly z koryt, teď teploty v kraji klesají k minus deseti stupňům. Vlekaři změnu vítají, ale kvůli nedostatku přírodního sněhu museli spustit sněhová děla. Současné mrazy tak správci lyžařských areálů využívají k zasněžování svahů naplno.

Skiareál Klínovec. | Foto: Skiareál

"Zpátky na svah. Od pátku 12. ledna opět lyžujeme. V provozu bude červená a dětský park s lyžařskou školou. Od soboty 13. ledna pojede i čtyřsedačka. V akci bude i Apres Ski bar, půjčovna a ski servis," hlásí vlekaři z horské Bublavy. Otevírací doba je v pátek a sobotu od 9 do 20 hodin, v neděli pak od 9 do 17 hodin. Co se týče dalších plánů a rozšíření provozu areálu, doporučují vlekaři sledovat jejich sociální sítě a webové stránky, kde budou aktuální informace. Nyní se tam například lze dozvědět, že techniku přesouvají na modrou sjezdovku.

Tento týden byly mrazivé a slunečné dny i na horském Klínovci. "Teploty jsou stále hluboko pod nulou a díky tomu probíhá mohutná vlna zasněžování. Snažíme se, abychom co nejdříve otevřeli celý areál se zbývajícími sjezdovkami. V tomto týdnu navíc máme krásné slunečné počasí. Řada lyžařů využila těchto perfektních podmínek a užívají si lyžování bez čekání," hlásí vlekaři z Klínovce. Otevírací doba největšího skiareálu regionu je od 9 do 16 hodin. Lanovka Suzuki (C) je dočasně mimo provoz z technických důvodů.

Žena vjela se Smartem do protisměru na dálnici D6

Až do pátku je uzavřen skiareál v Mariánských Lázních. Mrazivého počasí tam využívají k zasněžování Krakonošky a chystá se i zasněžování levé části slalomáku. Otevřeno bude opět od soboty 13. ledna. Podobně na tom je středisko zimních sportů v Silberhütte, kam na běžky vyráží i lidé z Tachovska či Mariánskolázeňska.

Zasněžují i v Aši. "Sjezdovka nám díky nedělnímu větru krásně promrzla a v pondělí jsme spustili zasněžování na sjezdovce číslo 1. Počítáme s obnovením provozu už tento víkend 13. až 14. ledna. Systém jede pod neustálým dohledem našich zasněžovačů. Díky suchému vzduchu a nízkým teplotám velice efektivně. Množí se nám dotazy na školičku. Bohužel tento víkend prozatím bez školičky. Víkendové zprovoznění střediska zároveň využijeme k nezbytnému školení instruktorů. Jakmile budeme provoz školičky zahajovat, dáme včas vědět. Informace budeme včas aktualizovat. V sobotu Vás čekáme na kopci," vzkazují vlekaři z Aše.