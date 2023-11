"V pondělí během dne bylo na svazích 40 centimetrů přírodního sněhu . Přes noc připadl další a vzápětí začne mrznout. Poté dosněžíme spodky technickým sněhem, který promícháme s tím přírodním. Naše nová rolba je velmi dobrá. Chtěli bychom do příštího víkendu zprovoznit bublavskou stranu," říká provozovatel bublavského areálu Lubomír Vacovský, podle kterého nebyly takové podmínky v listopadu minimálně posledních deset let.

Jediné co vlekaře prozatím trápí jsou vysoké ceny elektrické energie. "Řada lyžařských center se dnes už bez technického zasněžování neobejde a stojí to nemalé peníze, které jdou distributorům elektrické energie. Vstupy oproti loňsku podražily. Energie, nafta, mzdy, inflace, která se promítá do nájmů a tak dále. Jsou to problémy všech středisek. Přesto jsme stále jedni z nejlevnějších. Vím o podobných lyžařských centrech jako jsme my, kde jsou o 20 procent dražší. A ani nemají například lanovou dráhu," dodal Vacovský.

Popadané stromy Kraslicko zcela odřízly od světa, nefungovala ani elektřina

Předprodej levnějších sezonních karet startuje v pátek 1. prosince od 17 do 19 hodin a poté následující den od 10 do 12 hodin v kase lyžařského areálu. Stejně tak po příští dva víkendy. Mezitím by měl být spuštěn zmíněný e-shop. Poslední roky je o karty podle vlekařů zvyšující se zájem. Mezi kupujícími tvoří většinu sousední němečtí lyžaři.

Ideální podmínky pro ski areály hlásí i meteorologové. "V pondělí bylo na Božím Daru 65 centimetrů přírodního sněhu. V noci na úterý pak připadne dalších dvacet. Poté přijdou mrazy a další sněžení. Až do poloviny prosince budou vlekaři ideální podmínky. A běžkaři? Ti budou mít doslova žně," říká Rudolf Kovařík z meteorologické stanice v Šindelové.

Zdroj: Cichocki Roman