"Bylo rozhodnuto o kompletní opravě podesty a restaurování soch. Jedná se však o poměrně náročnou akci, která si vyžádá omezení přístupu do kostela. Opravy začnou 1. října a potrvají do 31. května. Omlouváme se za komplikace spojené s touto opravou, ale je to nezbytný krok pro zachování dědictví po předchozích obyvatelích města," uvedl mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

O svatby je nyní v Sokolově velký zájem. Lidé je mohou po různých omezeních prožít opět naplno. "Svateb je nyní hodně, pokud chce někdo obřad mimo řádný termín, budeme se snažit mu vyjít vstříc," říká místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček, který podle svého odhadu za svou kariéru na radnici či v zastupitelstvu oddal přes tisíc párů.

"Každého z nich jsem varoval, do čeho jde," říká v nadsázce a zároveň dodává, že podobných událostí není nikdy dost.

Mezi oficiální místa patří obřadní síň v sokolovském zámku nebo tamní klášter. Málokdo ví, že dalším místem je například relaxační zahrada v parku vedle sokolovské radnice, které vévodí molo nad rybníkem.

„Jezdíme ve správním obvodu Sokolov oddávat i mimo úřední místnost. Naši úředníci jsou také schopni zajistit hudbu. Pokud chtějí svatebčané obřad mimo úřední místnost, musejí počítat se správním poplatkem. Jako příklad mohu uvést svatbu na zahradě, kde si svatebčané přáli mít i obřad. Když bude mít oddávající úředník vůli, může se obřad konat ve správním obvodu Sokolova kdekoliv, třeba na rozhledně," dodal Sedláček.

Zdarma pak vyjde úřední obřad v oficiálním termínu v obřadní síni na zámku v Sokolově, platí se tam pouze poplatek Ochrannému svazu autorskému za puštěnou hudbu.

Co se týká restaurovaných soch tří světců, svatého Petra z Alkantary, svatého Antonína Paduánského a svatého Felixe z Kantalicie, financovali je před více než 270 lety tehdejší sokolovští měšťané. Obyvatelé kláštera - kapucíni byli v té době v Sokolově značně oblíbení a tvořili nežádoucí konkurenci sokolovskému arciděkanství. Díky své hudební produkci pravděpodobně způsobili odliv věřících z kostela svatého Jakuba Většího. Sokolovský arciděkan si stěžoval, že mniši si zřídili hudební kůr, který zahrnoval i bubny a trumpety. Na oplátku arciděkanství nechalo postavit v blízkosti kláštera kapli nejsvětější Trojice, která stojí dodnes.