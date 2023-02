Žádost o doplatek obdrželi 23. ledna. "Je to z důvodu mimořádných zvýšených nákladů roku 2022. Vysoké ceny pohonných hmot a raketová inflace ovlivňuje cash flow dopravců. Tyto mimořádné zvýšené náklady, které nebylo možné předpokládat, se v průběhu roku 2022 kumulovaly do finální ztráty 3 411 000 korun," napsal dopravce. Podíl pro Sokolov byl zhruba 2,6 milionu korun. MHD, provozovaná na Sokolovsku firmou Ligneta na deset let, zajíždí kromě Sokolova také do do Březové, Lomnice, Citic, Těšovic, Svatavy a Dolního Rychnova. I tyto obce na provoz MHD přispívají. "Na společném jednání se starosty jsme se shodli na tom, že navýšení za loňský rok nebudeme akceptovat. Podle našeho názoru na to provozovatel MHD nemá nárok. Rozumíme cenám pohonných hmot i inflaci, ale držíme se určitého vzorce, který vychází z oficiálních statistik a čísel. Nyní je na provozovateli MHD jak zareaguje," řekl místostarosta Sokolova Jan Picka. Letos by měl Sokolov poslat provozovateli MHD 17,8 milionu korun.

Zda je ve hře omezení či dokonce rušení některých spojů anebo budou pokračovat jednání, se uvidí během příštích dní. Další obcí, která dlouhodobě poukazuje na to, že je v MHD je raritou, je Březová u Sokolova. Na provoz MHD do Sokolova a zpět loni dalo ani ne třítisícové město bezmála tři miliony korun. Letos to bude přes tři miliony. Přitom se prý celá řada věci změnila. "Chápeme ranní a odpolední spoje například do škol. Ale dle průzkumu je řada spojů nevytížená. Denně jezdí 37 spojů a v některých sedí tři lidé. Drtivá většina jezdí autem. Možná je do aut vyhání i jednotlivé jízdné MHD, které bude od března 27 korun. Prostě na to, jak málo lidí MHD využívá, jsme s třímilionovým příspěvkem asi raritou," myslí si starosta Březové Jaroslav Bělíček.

Kraslice řeší zmařenou investici ve výši čtyř milionů korun

Za změnu systému se snažil bojovat i jeho předchůdce a současný místostarosta Březové Miroslav Bouda. "Chtělo by to podle mě nový systém, který by bral ohled na nevytížené a tudíž ztrátové spoje. Na řadu by pak mohlo přijít jejich omezení či zrušení. Rozumím jakémusi vnitřnímu okruhu MHD ve městech, ale spoje Sokolov - Březová a zpět je přeci jen něco jiného," konstatoval Bouda, který jediné plus vidí v tom, že dopravce nasadil nové moderní autobusy.

Cestující si také od března připlatí za jízdné v MHD. Zvýší se cena jednorázového i měsíčního jízdného, které místní využívají nejvíce. Zdražení je nižší, než se původně předpokládalo. Základní jízdné pro dospělého stálo dosud v Sokolově 25 korun, po zdražení by mělo stát od 1. března 27 korun. Jízdné pro děti či seniory zdraží pouze o korunu, vyjde tedy na 13 korun. Výhodněji nakoupí lidé s čipovou, ale i bankovní kartou. Plné jízdné placené takto zdraží ze současných 15 na 17 korun, zvýhodněné ze sedmi na osm korun. Jízdenka platná měsíc zdraží o 50 korun, dospělí nově zaplatí 450 korun a studenti a důchodci 250. Roční jízdenka bude beze změny.