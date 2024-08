Pro předplatitele

Roman Cichocki dnes 06:00

U volnočasového areálu Bohemia jde do finále zcela nové parkoviště pro zhruba 113 parkovacích míst. Kousek dál u nádraží se rýsuje parkovací plocha pro dalších 85 míst. Řidiči je budou moci využívat jako záchytná parkoviště, která jsou v docházkové vzdálenosti centra města, kde jsou parkovací místa nedostačující a to i přesto, že například u obchodního centra Ural jsou placená. Cena pět korun za hodinu je však více než symbolická a má za následek to, že zde prakticky nemáte šanci zaparkovat.