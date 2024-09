„Problém je poměrně významný. Ve městě se tak provede speciální ochranná deratizace. Vydaná vyhláška stanoví , že ji musí provést fyzické osoby podnikající a právnické osoby na celém území města. V minulosti to bylo zhruba 800 objektů. Poté musí městu doložit deratizační protokol. V minulém roce jsme soutěžili rámcovou smlouvu s firmou, která bude pro město deratizaci provádět. Uvažuje se též o tom, že by se firmě zaplatil administrativní poplatek s tím, že by si sami organizovali deratizaci,“ řekl starosta Sokolova Petr Kubis. Důležitou otázkou také je, kolik to bude stát.

Podle předběžných informací by například deratizace prodejny měla vycházet na zhruba tisíc až dva tisíce korun. Co se týče panelového obytného domu tak 300 až 450 korun včetně sklepních prostor a rodinný dům zhruba 300 korun. Město by to mohlo stát plus minus kolem 100 tisíc korun. Co je důležité říct, že deratizace bude probíhat od začátku října do konce listopadu, tedy dva měsíce.

Starosta zároveň odpověděl i na otázku, kde jsou největší problémy s potkany, a kde se berou. „Velký problém nám způsobí krmení zvířat, protože lidé v dobré víře třeba krmí holuby. Také máme informace o jednotlivcích, to řešíme i přes městskou policii, že sypou různě zrní a podobně. A samozřejmě na to se nabalují ti potkani. Jejich hnízda jsou v kolektorech, které vedou do nemovitostí," dodal Kubis.

Deratizace venkovních prostor poté probíhá v průběhu každého roku v lokalitách s výskytem potkanů na základě hlášení občanů, firem nebo případné kontroly, kterou zajišťuje městský úřad. Částečná deratizace však na hlodavce neplatí. Zhruba před čtyřmi lety si lidé v Sokolově stěžovali na přemnožené potkany v samotném centru města, v Husových sadech hned vedle radnice. Tehdy se jich tam pohybovaly desítky kolem rybníčků, kam lidé chodí krmit kachny.

„V minulosti měla obecně závaznou vyhlášku o preventivní deratizaci každá obec či město a byla to dobrá věc, která měla smysl. Lidé si zvykli na provádění preventivních opatření proti škůdcům a namnožení hlodavců tak bylo do velké míry eliminováno. Pokud dnes město či obec nařídí celoplošnou deratizaci, měly by si také ve vyhlášce zajistit zpětnou vazbu, zda byla provedena opravdu všude,“ potvrzuje správný postup Libor Čihák, který má s deratizací dlouholeté zkušenosti.

Postup při plošné deratizaci zajímá i majitele zvířat. Deratizaci smí provádět pouze firmy s odpovídajícím oprávněním. Pro Sokolov bude tuto činnost zajišťovat společnost Myšáci s.r.o., na kterou se mohou obracet i obyvatelé. Po průzkumu města položí deratizátoři návnady do nor od potkanů nebo vybraných kanálů a vpustí. Nory se následně zakryjí hlínou nebo listím, aby se nástrahy skryly. Pokud jsou nástrahy pokládány na volném prostranství, například na břehu řeky, jsou umístěny do uzamčených staniček, které zabrání kontaktu s dětmi, psy nebo dalšími necílovými druhy. Na místě se také umístí cedule s upozorněním na probíhající deratizaci. Po týdnu se nástrahy zkontrolují a podle množství odebraných nástrah se buď doplní, nebo se přemístí či odeberou, pokud jsou nedotčené. Další doplnění nástrah se provádí do dvou týdnů od kontroly. V případě takzvaného úžeru se v deratizaci pokračuje znovu.