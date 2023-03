Sokolov chce mít zubaře, pediatry i školící středisko v novém lékařském domě

Ordinace specialistů, zubař a ve spolupráci s Pentou Hospitals školící středisko pro mladé, začínající lékaře. To vše by chtěl Sokolov dostat do prázdné budovy, ve které sídlila hygienická stanice. Nemovitost koupilo město vloni za 20 milionů korun.

V lékařském domě chce mít Sokolov zubaře, pediatry i školící středisko lékařů | Foto: Deník/Roman Cichocki

Opuštěnou, několikapatrovou budovu takřka v centru města, prodával Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Hlavním impulsem ke koupi byla obava města, aby ji nekoupil některý z takzvaných obchodníků s chudobou. Během chvíle by tam totiž mohlo vzniknout další problémové místo, tentokrát hned vedle Husových sadů a radnice. Primárně byl zvažován pronájem komerčnímu sektoru, který má ale vysoké nároky na parkovací místa a těch je v centru města nedostatek. Dále se zvažovalo využití budovy především s ohledem na potřeby města v oblasti zdravotnictví. Město obdrželo žádosti lékařů o vybudování ordinací v objektu bývalé hygieny s tím, že město na své náklady stavebně připraví ordinace a budoucí nájemce si je na vlastní náklady vybaví. Průměrná podpora v nezaměstnanosti činila v Karlovarském kraji 9 805 korun Vzniknout by tak mohl lékařský dům. "O přesun své zubní ordinace, zajišťující pohotovost pro Sokolov a okolí, do bývalé hygieny pak požádala Ambulance Penta. Jednat chceme ještě s pediatry a chtěli bychom tam vytvořit i školící středisko pro lékaře. Na zpracování projektové dokumentace uvolnil Sokolov 1,76 milionu korun. Letos bychom chtěli stihnout veškerou dokumentaci včetně stavebního povolení," potvrdil starosta Sokolova Petr Kubis. "Jsme hrozně rádi, že se nám budovu podařilo koupit. Stálo to velké úsilí a nespočet jednán," řekla místostarostka Sokolova Renata Oulehlová. Město kupovalo nemovitost za své peníze, a tak nemá žádnou povinnost, kterou by muselo plnit, pokud by na ni dostalo dotace. Od roku 2017 je sokolovská nemocnice součástí skupiny Penta Hospitals CZ. Ta zahrnuje jak sedm nemocnic, ambulantní služby, tak síť specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou – Alzheimer Home, a je tedy jedním z největších poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb v České republice. Součástí skupiny Penta je i Deník. (roc)

